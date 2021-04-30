Поздно пить боржоми, когда почки отвалились, а в черепе пустота

Так нашим начальникам всё-таки хочется народу четырёхдневную рабочую неделю впарить… То с одной стороны зайдут, то с другой, то под неё с одного боку аргументы подведут, то с другого… Как та лисица под ворону с её сыром.

Ну, их понять можно. У них проблемы с тем, что семью кормить надо, не стоят. Тем более, чтоб им работать надо было. Кому надо, пускай работает. Они себя обеспечили, чад своих и домочадцев на поколения вперёд упаковали. Им отдохнуть хочется.

Нажили они себе от трудов, как они полагают, праведных, палаты каменные по всему миру. Им туда ездить охота. Отчего и каникулы такие, несообразные, январские, а теперь и майские, под угрозу коронавируса аргументированно протащенные.

Им лучше знать, как жить стране, потому, что они в ней начальники. Аристократы духа. Светочи. Правители наши. Чего им на чернь внимание обращать? Бегает там внизу быдло всякое, суетится, вкалывает… А барин скажет – три выходных, значит будет их три. Обоснуют златоусты. Не впервой.

Они, если надо, что угодно обоснуют. Что царь помазанник Б-жий и хозяин земли русской и что царица шпионка немецкая, а царя расстрелять надо со всей фамилией. Что Б-г есть и Б-га нет. Что люди ходят на руках и люди ходят на боках (спасибо Стругацким за цитату).

Революцию обоснуют и военный коммунизм. НЭП и коллективизацию. Репрессии и борьбу с культом личности. Застой и гласность. Перестройку и контрреволюцию. Приватизацию и расстрел парламента. Войну в Чечне и прочие загогулины нашего городка.

Интересно, какая падла начальству идиотскую идею про четырёхдневную рабочую неделю впарила? И так экономика в заднице, а тут и вовсе из стагнации в рецессию обвалится. Мало им на нашу голову реформ, модернизаций, оптимизаций, цифровизаций и реноваций было.

Ну, они же начальство. Новые дворяне наши. А некоторые, так и сразу и в бояре вышли. Что им вся прочая гопота беспортошная и умники яйцеголовые, включая автора этих строк? И ведь ничего их не учит. Ни Болотников, ни Разин, ни Пугачёв. Ни 1917 год, ни 1991. Да и не научит уже. Поздно пить боржоми, когда почки отвалились, а в черепе пустота. Увы и ах.