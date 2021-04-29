Нам теперь хоть плюй в глаза

Опять Байден говорит, что Америка не заинтересована в эскалации отношений с Россией, но… И главное тут, конечно, «но». Повесил дуракам морковку перед носом, поводил их за салом, и дальше давить. Плохо ему, что ли? Тем более, что делается это всё больше чужими руками. Как у охотника с медведем. Выгнал его из берлоги, собак натравил и, пока они косолапого за бока треплют, отвлекая и изматывая, ждёт удобного момента, чтобы его пристрелить. Медведь от собак отмахивается, те его от охотника отвлекают… А и прибьёт какую, не жалко. Их в своре много. Расходный материал. Главное, чтобы напрямую на охотника не попёр — вдруг не удержит свора? Голову на раз снесёт.

Вот и у нас с американцами так же. Свора у них большая. Грузия и Украина, Латвия и Эстония, Литва и Польша, Чехия и Болгария, Молдавия и Румыния… А сколько там ещё в резерве, по мелочи, из задних рядов активничают! Опять же, ну, отреагируем мы на все их эскапады. Наших дипломатов высылают, мы в ответ. Нам санкции выставляют, мы в ответ. Нас оскорбляют и шельмуют, мы им Марию Захарову на экран н-на! А то и Лаврова или Пескова. И ходим довольные. Но и они в шоколаде: мы их такой нашей реакцией полностью удовлетворяем. Не только они наши отношения с окружающим миром рушат, но и мы сами, собственными руками делаем то же самое. Их-то это чем затрагивает? Правильно, ничем.

Ни один из наших врагов на Западе и в ближнем зарубежье ничего особого от нас для себя лично не ждёт. Подумаешь, на радио или телевидении нашем его нехорошо упомянут. Киллера-то ему не зашлют? Не наш это теперь метод. Это при Судоплатове с врагами страны расправлялись там, где их находили, как с Бандерой. Теперь мы от этого отказались. Не наше это теперь. Так что ни Ходорковскому, ни Родченкову, ни Нуланд, ни Блинкену в этой жизни ничего не угрожает. Могут спать и спят совершенно спокойно. Как и все прочие, несть им числа. Включая Навального и всех тех, кто с ним и на него работат. Что до всего того, что с нами и против нас вытворяют, нам теперь хоть плюй в глаза, всё равно выйдет Б-жья роса. Утрёмся и стерпим. Нас опускают по всякому всем бараком, а мы терпим. Ну, и кто мы после этого?

Наши флаги запрещают и снимают — мы терпим. Гимн запрещают исполнять — мы терпим. Памятники нашим полководцам и павшим солдатам сносят — мы терпим. Обвиняют в чём угодно, доходя уже до совершеннейшего маразма — мы терпим. Искореняют наше прошлое, запрещают русский язык, перекраивают историю, выращивают на доброй половине нашей страны из детей — врагов России, а мы всё терпим, терпим, терпим. Обстреливают и бомбят тех, кто хочет жить, не разрывая связей с нашей страной или убивают их поодиночке, как на Украине, травят толпами буйной шпаны, как в Грузии, устраивают парады в честь ветеранов СС, как в Прибалтике и на той же Украине, ставят памятники приспешникам нацистов и нацистам, как в Армении, да и в нашей собственной стране — всем всё сходит с рук.

Нам не до того. Нашему начальству надо торговать. Нефтью и газом, зерном и ракетными двигателями. Надо передавать активы по наследству. Оно у нас чертовски деловое. Да, говорит оно правильные вещи, но кого мы обманываем, делать то, что необходимо, оно не будет. То ли и в самом деле такое супертерпеливое и сверхдемократичное, то ли некем и нечем ему отвечать — одна иллюзия, то ли направлены его мысли совсем на другое. Подумаешь, флаг, гимн, русский язык, история… Стоит ли оно того, чтобы из-за этого ему напрягаться, а тем более в пике идти?! Другие приоритеты, другой темп жизни. Не заморачивается оно. Зря, конечно. Слишком далеко дело дошло. Уже не одни только враги выбешивают, но и отсутствие реакции на них со стороны собственного руководства. И всё сильнее и сильнее.