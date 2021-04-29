Партия Бабурина и «Сорок Сороков» подали заявку на статус крайне правого участника выборов в Госдуму.

Объединение православных традиционалистов пойдёт на выборы от партии «Российский общенародный союз» Бабурина. Этой партии придётся собирать 200 тысяч подписей, что даёт возможность властям отсеять их от греха подальше.

С точки зрения изучения настроения населения будет интереснее, если их допустят, покажут, сколько их поддерживают. Кажется, что традиционалистов на выборах уже много, но у всех присутствующих есть свои изъяны. То подозрения в лоббировании ЛГБТ, то поддержка памятника Дзержинскому, то хвалы в адрес Сталина.

РОС претендует на электорат ЛДПР, «Родины», СРЗП, отдельных единороссов. Если РОС кристаллизирует свои взгляды — будет критиковать не только Дзержинского, но и весь советский режим — сотни тысяч могут подтянуться. Аудитория федерального телеканала «Спас», роликов Никиты Михалкова, прихожанки храмов.

На теме Сталина спотыкаются Миронов с Прилепиным, у «Родины» в политсовете агенты мусульманского Азербайджана, ЛДПР за русских, но ходит в баню. В поддержку РПЦ, православия, многодетных, малого бизнеса, но без уродливых черт конкурентов — это поле, которое на самом деле пока не пахано. Отберут хотя бы полпроцента — будут не на последнем месте, сделают неприятное Прилепину.

Вопрос, нужно ли допускать на выборы правых несистемных радикалов, имеющих доступ к федеральному телеканалу и РПЦ. Пугать радикалами уже некого — парламентские партии генерируют пугалки ежедневно. Для современного россиянина блокировка YouTube — страшнее, чем ограничение абортов. Но традиционалисты могут выйти с хоругвями за памятник Александру Невскому, а это противоречит гражданскому согласию — нельзя раскачивать ситуацию изнутри.