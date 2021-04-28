Сергей Пускепалис: «Деньги ты проешь»

Заслуженный артист Российской Федерации Сергей Витауто Пускепалис проходил срочную службу в военно-морском флоте (Североморск). И во многих фильмах играл служивых: от капитана госбезопасности в «Крике совы» до командира в «Битве за Севастополь», а в сериале «Доктор Анна» «дослужился» до генерала Андрея Добровольсокого. По утверждению писателя Захара Прилепина, Пускепалис оказывал финансовую помощь ДНР.

ФЛОТСКОЕ

– Сергей, у вас же флотское прошлое, это помогало в работе когда-нибудь?

– Скорее мешало, потому что видел много технических несуразиц.

— Ваше личное отношения вообще к тому, что в соцсетях обозначается хештегом #Крымнаш? Вы же знаете, есть самые разные по этому поводу мнения, в том числе среди кинематографистов.

— А чей же еще? Не, если говорить про это, понятно, что у каждого, наверное, свой взгляд. Некоторые считают, можно говорить, что Польша наша, а я говорю, – не наша (хотя у нас очень много оснований считать, что Польша – наша). Однако про Крым, как мне кажется, президент совершенно четко доложил. И никто пока еще никаких контраргументов обратных, заслуживающих моего уважения, не озвучил.

ЭТНИЧЕСКОЕ

— У вас, кстати, папа из Литвы, а мама болгарка из Приднестровья, по-моему. Вот с такой редкой фамилией на флоте не было никаких разборок?

— Понимаете, Жень, я недавно был в Литве. И у них сейчас паранойя какая-то возникает по поводу нашего прошлого советского. Я говорю им, знаете, насколько я помню, людей в России с литовской фамилией ожидали только преференции.

Потому что считалось: если с литовской фамилией, значит, порядочный, работящий, приличный человек и так далее.

Ну, насколько я помню.

Вот я служил на флоте, был сначала машинистом трюмным (водолазом), а когда пришел на корабль, меня сразу в секретчики определили. Сразу, потому что секретчик сходил уже на берег, демобилизовался. А это совсем другая служба и такая уже, ну, элита, скажем, флотская. Вот даже меня лично не видел командир. Просто списки пришли, видит – моя фамилия ПУСКЕПАЛИС.

Вот я всем объясняю, что я не помню ни одного момента, чтобы кто-то там нас обзывал. Порой доброжелательно называли «лабусы».

— Собственно слово «хохлы», оно ведь тоже никогда не было уничижительным?

— Хохлы, да. И раньше мы воспринимали слово «москали». И все с юмором.

Мне кажется, если с человеком знаком и его зовут Владимир, не будешь его называть Владимир. Володька, Вовка, Вовчик, да?

Все равно ты это имя адаптируешь под отношения. Мне кажется, это наоборот было свидетельством каких-то очень добрососедских отношений.

— А по-литовски что-нибудь знаете?

— Ну, немножко понимаю по-литовски. А по-болгарски – нет вообще. Хотя мама говорила, что начал говорить «человек» на болгарском языке.

Мама у меня была штукатур-маляр. Папа был экономистом, но все время работал в геологических партиях.

– Вы, как я понимаю, провели на Чукотке значительный этап детства и затем 30 лет спустя работали там недалеко: не навещали свой городок?

— Была попытка. Не получилось. Нет, там не очень далеко: от Певека до Билибина порядка 300 километров, но обстоятельства с этой дорогой таковы, что лучше через Москву туда прилететь.

Я приехал в Певек раньше всей группы в надежде на то, что будет какая-то оказия, борт какой-то туда или еще что-то. Но нет. В общем, я пять дней просто прошатался по Певеку, поджидая всех остальных. И мы улетели на Большую землю. Так и не получилось.

КОНЦЕПУТАЛЬНОЕ

— Вы неоднократно, ну, как минимум в трех интервью, подчеркивали, что нельзя работать за деньги. Однако рассуждать так просто и хорошо если есть крепкий тыл, мы же в материальном мире живем.

— Я не осуждаю своих коллег, которые иногда вынужденно идут на то, чтобы заработать и решить какие-то проблемы.

Просто я понимаю, что все равно мы меняемся. Я говорю: деньги ты проешь. Деньги, они потратятся, ты даже не заметишь. Ты вроде потом будешь всем объяснять, что надо было там крышу подлатать или еще что-то сделать.

Поэтому, конечно, я не осуждаю. Но просто говорю, надо понимать, что будут какие-то последствия. Просто понимать. И потом не обижаться.

Но может быть просто мне еще не было таких предложений, которые могли бы обиды компенсировать.