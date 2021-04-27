Возврат к СССР

Восстанавливать Союз как страну… А начальству это надо? Это ж как надо будет напрячься! А зачем? Активы давно расписаны, что смогли продали, что смогли передали подрастающему поколению. Те захотят, сами продадут, будут жизнь рантье вести. А нет, так покомандуют как умеют, сколько смогут. Передел активов, конечно, идёт мало-помалу, но слабенький. Первый своим передраться не даёт, а чужие здесь теперь не ходят. Не 90-е. Опять же, из того, что поплоше, не такое линейное с точки зрения получения прибыли: наука там, образование и медицина всякая, тоже, отдав их на подряд правильным людям, прибыль отжимается. Они, конечно, от этого чахнут, дохнут и сохнут, но пока окончательно деградируют, на них не один начальник себе место в списке Forbes обустроит.

С экономической точки зрения восстанавливать страну – никчемный геморрой. Порты Прибалтики России больше на фиг не нужны. А теперь и Белоруссии тоже не нужны. Как и вся та Прибалтика с её неуёмным начальством, вымирающим населением и убитой промышленностью. Не хотели быть европейской витриной России, стали глубочайшей задницей Евросоюза. Пускай Брюссель их всех и обустраивает. Хотя в Молдавии и на Украине ещё грустнее. Да и в Грузии не лучше. Что до военных аспектов, есть Калининград, Крым, Приднестровье, Донбасс, Абхазия, Южная Осетия и Карабах. Для того, чтобы, в случае чего, не просто отбиться, но и с высокой степенью вероятности сильно обидеть агрессора, хватит.

Опять же, население на постсоветском пространстве уже не то. Никакого единого советского народа больше нет. Где только могли все местные бабаи изо всех щелей такого повытаскивали, насчёт того, как их Россия обижала, притесняла, оккупировала и буквально жить не давала… Опять же, русские и русскоязычные оттуда не случайно ноги делали и делают. Пока с момента распада Союза одно поколение прошло, ещё ладно. Правят те, кто в СССР был рождён. А кто за ними придёт? Эти воспитаны уже в атмосфере расцвета местных национализмов, религиозных экстремизмов всех и всяческих видов, и понимания своей исключительности, у кого какая. Опять всю эту гниль зачищать? А оно нам надо?

Там, где ещё вчера была, как основной партнёр, Россия, теперь Китай и Штаты, Турция и Иран, европейцы и арабы-заливники. На худой конец, японцы с южными корейцами. Лишь бы наших вытеснить. Элиты местные им всё, что могут, отдают, чтоб только русским не досталось. Простая и вполне резонная житейская сметка. И как потом, когда и если восстановишь бывшую страну, с элитами этими дело иметь? Как предали СССР, так и Россию предадут. Дело житейское. Ну, и на кой оно Москве? Что было, то не отстроишь, в ремонт порушенного вкладываться, сам по миру пойдёшь, а содержать всё это так, как было при советской власти… Нет, населению, значительная часть которого работает в России, оно, может, и хорошо, а начальству местному, да и российскому, на кой?

В итоге, кроме личной ностальгии и абсолютно неделовых соображений, насчёт прогаживания исторического наследства и выпадения России из числа серьёзных игроков в ближайшем будущем, мы не имеем аргументов «за», имея массу «против». По крайней мере, с точки зрения наших политиков, экономистов, финансистов и прочих комбинаторов и счетоводов. Что до того, что надо бы уметь не экономить или воровать, а зарабатывать, для чего рынок на 300-400 миллионов человек хорош, а тот, который есть у нас сейчас, лишь половина от того, что нужен, вопрос не к ним. Начальству только волю дай: оно свернёт страну, как коврик, оставив только то и тех, от кого здесь и сейчас доход имеет. Похоже, с этим и придётся доживать свой век…