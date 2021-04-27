Беспокоит меня индекс. Не спешите с советами – не чесать, дослушайте. Индекс счастья – понятие смутное, плохо формулируемое, технологически не ясно как исчисляемое.

Где-то на планете, говорят, люди живут счастливо, где-то не очень, а кое-где ну совсем беда.

Про живут счастливо есть сомнения – с детства известная мудрость: хорошо там, где нас нет, актуальности не потеряла.

Где плохо, понятнее – там где стреляют и бомбят.

А вот где ни так — ни сяк, давайте поподробнее. Ведь это именно про нас, про тут.

Представляется, что возмущённые «неправильностью жизни» в России сами эту неправильность и производят и, как следствие, идёт тотальное редуцирование всего позитивного.

Эти процессы происходят в благополучных квартирах и особняках, под хорошие музыку и вино, держа ноги в тепле и вдыхая качественно кондиционированный воздух.

В салонах считаются неприличными разговоры о достижениях страны, ведь где-то действительно кому-то плохо, и, да, несправедливость имеет место. Невозможно там заговорить о динамике улучшения, сразу окрик: но ведь… и далее какой-то действительно вопиющий случай несправедливости, хамства, казнокрадства.

Собственно все эти реальные безобразия в салонах и повторяются на разные лады, множа отрицательные сущности и уничтожая реальную картинку неторопливого разворота нашего государства на направления голимой социалки.

Им в салонах представляется, что разворот этот одновременно и слишком медленен и преступно-бессмысленен – финансовые монетаристы в салонах первые гости.

Как прекратить деструктивное влияние салонов на моральную обстановку в стране не очень понятно. Наверное, всё-таки бить по штабам, что собственно, государство и делает последнее время. Ведь при всей сложности жизни всё предельно просто – счастье это отсутсвие несчастья. И это, пожалуй, правило как для экзистенциального восприятия, так и для общественной жизни.