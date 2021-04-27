СМИ перевозбудились, блогеры наготове — Проклова подбросила сенсацию. Из серии — «а и у нас педофилы были…»

А кто бы сомневался, что у ВАС были педофилы? И даже, если не было — сейчас на поток поставите.

Слава разоблачительниц вайнштейнов покоя не дает. Вытаскивают ветошь вековой давности. Тем паче это так хорошо заворачивается в денежный сверток. Секрет на сколько? На миллион? Маловато, конечно. Но дама еще поднапряжется…

Зато теперь эта бодяга по всем каналам будет — и всех жен, любовниц и подруг Табакова потянут.

И розовыми слюнями изойдут..

У меня только один вопрос — а где родители пятнадцатилетней красотки были? Ее дед был тоже киношником — на тех же фильмах. Не уследили? Не подозревали?

Так что все эти страдания в стиле Меган Маркл — как мне тяжело и страшно было на этих съемках — это для слезливых дам.

А времена были тогда строгие — даже в богемной среде.. так что нет у меня сочувствия к этой пронырливой даме..

Очередные откровения псевдо жертвы. Хорошо хоть ни один вайнштейн не пострадал.