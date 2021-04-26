{ 26 апреля 2021 }

Весна в Крыму

Рубрики: [Фейсбук]  

Был в чешской деревне

С оружием склад,

Он был в субаренду

Болгарином взят.

 

Болгарин Психуев

Был подлый торгаш.

Он думу плохую

Вынашивал аж,

 

Чтоб в горьком дыму

Разгоралась война

И чтобы в Крыму

Не настала весна!

 

И грузом втихую

Набив чемодан,

Оружье Психуев

Сбывал на майдан.

 

Он был ядовитей

Гадюк всех и кобр

И мир на планете

Сгрызал он, как бобр.

 

И мир не к добру

Чуял жопой пипец,

Но есть в ГэРэУ

Управление спец,

 

Где неустрашимо

И ночью и днём

Петров и Боширов

Работают в нём.

 

Два спаянных кента,

Друзья-полканы,

Два суперагента

Кремлёвской стены.

 

У них для блицкрига

Полно паспортов:

Боширов – Чепига

И Мишкин – Петров.

 

Как мышки по норам,

Сидят пацаны,

И нашим партнёрам

Они не видны.

 

Но если партнёрам

Предписан капут –

Боширов с Петровым

Всегда тут как тут!

 

Им Путин приказ

Посылает в те дни,

Чтоб залпом из глаз

Долбанули они

 

По тем, кто Табаки,

По тем, кто Шерхан,

Чтоб выли, собаки

С недружеских стран,

 

Чтоб лазер их взглядов

Во всей красоте

Пришпилил бы гадов,

Где б ни были те!

 

Чтоб силу их взоров

Умножить на треть,

На шпили соборов

Им нужно смотреть.

 

А в Чехии шпили,

Цепляя за взгляд,

На каждых полмили

Аж по два стоят.

 

Не чуя под кожей

Трагичный финал,

Болгарин, похоже,

Об этом не знал.

 

Не ведал Психуев

Болгарин в судьбе,

Что долю лихую

Он выбрал себе,

 

Что острым, как шило,

В его гараже,

Петров и Боширов

Взирают уже

 

Отравленным взглядом

На шпиль и костёл,

Чтоб вспыхнул над складом

Смертельный костёр!..

 

Был в чешской деревне

С оружием склад,

Он был в субаренду

Болгарином взят,

 

Но счастья ему

Не принёс ни хрена.

А в нашем в Крыму

Наступила весна.

P.S.

А в бликах пожаров

Героев-ребят

Петров и Башаров

В кино воплотят.

Александр Вулых


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