Весна в Крыму

Был в чешской деревне
С оружием склад,
Он был в субаренду
Болгарином взят.
Болгарин Психуев
Был подлый торгаш.
Он думу плохую
Вынашивал аж,
Чтоб в горьком дыму
Разгоралась война
И чтобы в Крыму
Не настала весна!
И грузом втихую
Набив чемодан,
Оружье Психуев
Сбывал на майдан.
Он был ядовитей
Гадюк всех и кобр
И мир на планете
Сгрызал он, как бобр.
И мир не к добру
Чуял жопой пипец,
Но есть в ГэРэУ
Управление спец,
Где неустрашимо
И ночью и днём
Петров и Боширов
Работают в нём.
Два спаянных кента,
Друзья-полканы,
Два суперагента
Кремлёвской стены.
У них для блицкрига
Полно паспортов:
Боширов – Чепига
И Мишкин – Петров.
Как мышки по норам,
Сидят пацаны,
И нашим партнёрам
Они не видны.
Но если партнёрам
Предписан капут –
Боширов с Петровым
Всегда тут как тут!
Им Путин приказ
Посылает в те дни,
Чтоб залпом из глаз
Долбанули они
По тем, кто Табаки,
По тем, кто Шерхан,
Чтоб выли, собаки
С недружеских стран,
Чтоб лазер их взглядов
Во всей красоте
Пришпилил бы гадов,
Где б ни были те!
Чтоб силу их взоров
Умножить на треть,
На шпили соборов
Им нужно смотреть.
А в Чехии шпили,
Цепляя за взгляд,
На каждых полмили
Аж по два стоят.
Не чуя под кожей
Трагичный финал,
Болгарин, похоже,
Об этом не знал.
Не ведал Психуев
Болгарин в судьбе,
Что долю лихую
Он выбрал себе,
Что острым, как шило,
В его гараже,
Петров и Боширов
Взирают уже
Отравленным взглядом
На шпиль и костёл,
Чтоб вспыхнул над складом
Смертельный костёр!..
Был в чешской деревне
С оружием склад,
Он был в субаренду
Болгарином взят,
Но счастья ему
Не принёс ни хрена.
А в нашем в Крыму
Наступила весна.
P.S.
А в бликах пожаров
Героев-ребят
Петров и Башаров
В кино воплотят.