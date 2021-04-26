Весна в Крыму

Был в чешской деревне

С оружием склад,

Он был в субаренду

Болгарином взят.

Болгарин Психуев

Был подлый торгаш.

Он думу плохую

Вынашивал аж,

Чтоб в горьком дыму

Разгоралась война

И чтобы в Крыму

Не настала весна!

И грузом втихую

Набив чемодан,

Оружье Психуев

Сбывал на майдан.

Он был ядовитей

Гадюк всех и кобр

И мир на планете

Сгрызал он, как бобр.

И мир не к добру

Чуял жопой пипец,

Но есть в ГэРэУ

Управление спец,

Где неустрашимо

И ночью и днём

Петров и Боширов

Работают в нём.

Два спаянных кента,

Друзья-полканы,

Два суперагента

Кремлёвской стены.

У них для блицкрига

Полно паспортов:

Боширов – Чепига

И Мишкин – Петров.

Как мышки по норам,

Сидят пацаны,

И нашим партнёрам

Они не видны.

Но если партнёрам

Предписан капут –

Боширов с Петровым

Всегда тут как тут!

Им Путин приказ

Посылает в те дни,

Чтоб залпом из глаз

Долбанули они

По тем, кто Табаки,

По тем, кто Шерхан,

Чтоб выли, собаки

С недружеских стран,

Чтоб лазер их взглядов

Во всей красоте

Пришпилил бы гадов,

Где б ни были те!

Чтоб силу их взоров

Умножить на треть,

На шпили соборов

Им нужно смотреть.

А в Чехии шпили,

Цепляя за взгляд,

На каждых полмили

Аж по два стоят.

Не чуя под кожей

Трагичный финал,

Болгарин, похоже,

Об этом не знал.

Не ведал Психуев

Болгарин в судьбе,

Что долю лихую

Он выбрал себе,

Что острым, как шило,

В его гараже,

Петров и Боширов

Взирают уже

Отравленным взглядом

На шпиль и костёл,

Чтоб вспыхнул над складом

Смертельный костёр!..

Был в чешской деревне

С оружием склад,

Он был в субаренду

Болгарином взят,

Но счастья ему

Не принёс ни хрена.

А в нашем в Крыму

Наступила весна.

P.S.

А в бликах пожаров

Героев-ребят

Петров и Башаров

В кино воплотят.