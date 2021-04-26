О вселенской скорби и её последствиях

Очередная волна скорби в интернете. Вот, милитаристы мы. Нет у нашего народа никакой склонности к исполнению заветов Сахарова и Горбачёва (эти две конкретные фамилии упомянул бывший директор несчастного ИНИОНа, академик Юрий Пивоваров, человек замечательный, но глубоко и не без оснований разочарованный в окружающей действительности). И у начальства нет. То оно высказывается в адрес Украины, Чехии, Польши, Соединённых Штатов и всех прочих, кто на нашу страну наезжает, неконвенционально, то армию укрепляет, то вообще её туда-сюда в рамках маневров перемещает. И как на это должен глядеть интеллигентный человек, которого и так коронавирус достал, и жизненные обстоятельства не складываются, и у всех его знакомых такое же мизантропическое отношение к действительности, а тут опять холодная война. Только-только привыкли жить, душа нараспашку, открытые всему миру, и вот опять. По Черномырдину.

Пишут и говорят, на печаль печальную исходя, академики и журналисты, блогеры и тик-токеры. Оппозиционеры пишут системные и внесистемные, лидеры малоизвестных общественных объединений и никому не известных политических партий. А власть что делала, то и делает, ни на кого из них особо внимания не обращая, и массы народные, непросвещённые и не проникнутые гуманизмом, её поддерживают. Ругмя ругают, конечно. Чиновников с политиками несут на все корки, не без этого. Партиям не доверяют никаким, а без парламента хоть завтра обходиться готовы. Но если что, за президента проголосуют. И на улицы с протестами или не выходят, или, как глянешь, кто выходит, так лучше бы они не выходили вовсе. Не проникли в души их заветы покойного Сахарова и вполне живого и даже весьма говорливого Горбачёва. Хоть тресни. Как так? Да ещё и с Крымом неувязка. Наставники народных дум давно ж народу сказали: нехорошо это. Нельзя так. А он тому Крыму радуется.

Непонимание того, чего население по-настоящему хочет, чего не хочет, что оно, при всём его скепсисе относительно каких угодно властей, которые на его шее век за веком друг друга сменяют, приветствует, а что нет, для наших «болтающих классов» вообще чрезвычайно характерно. Но тут его сильно усиливает нежелание, а может быть и неспособность осознания того факта, что те, кто для отечественной интеллектуальной “элиты” – святые, народу нашему либо безразличны, либо вызывают в массах чрезвычайное отторжение, либо просто враги-врагами, что и подтверждают их рейтинги, которые с годами только падают. По Горбачёву заметно. Хотя и Сахаров с Солженицыным большого придыхания не вызывают. О Ельцине и не говорим. Причём значительное число тех, кто к ним когда-то хорошо относился, с годами, столкнувшись с грубой реальностью, напрочь пересмотрели свои взгляды. Интересно, с чего бы это они так? Разагитировал их кто, или что-то другое произошло?

Что до Сахарова, тут у автора есть собственный опыт. Пришлось ему, так уж вышло, немало общаться с людьми, которые с покойным академиком работали, находясь с ним на одном уровне, а кое-кто и повыше. И отзывы их о нём, как о человеке, были… скажем вежливо, разные. А как довелось автору познакомиться с разработанным именно Сахаровым проектом ликвидации Америки, вместе со всеми её основными городами, как континента, так весь его последующий пацифизм как-то сильно поблёк, а ссылка в Горький показалась до такой степени ничего не стоящей мелочью… Ну, а с Горбачёвым и вовсе всё ясно. Популист и интриган, слабый правитель, падкий на лесть, не понимавший страну, во главу которой его, по несчастью для её народа, его поставила нелёгкая, чего она в итоге и не пережила… Сколько горя он принёс миллионам и десяткам миллионов людей, и не сосчитать. Хотя понятно, что свои поклонники у него до сих пор есть и их, как и всяких болельщиков, он вполне устраивает.

Тут, понятно, дело исключительно индивидуальное. У каждого свои пристрастия и как человеку ни изумляйся: вроде и образован он, и неглуп, а никак не поймёт, что жизнь такова, как она есть и никакими заклинаниями о том, что надо просто жить дружно, и тогда весь мир к тебе навстречу потянется, обнимет, оценит твои старания быть хорошим, и будет мир-дружба-жвачка на все времена, реальность не исправить и не улучшить, ни по его хотению, ни по щучьему велению… Ну, что поделать. Оттого-то одни дело делают и результата добиваются, уж какими методами его приходится добиваться, а другие их критикуют и по их поводу сокрушаются. Ну, главное, чтобы под ногами не путались и мешали не слишком. А то зашибут их ненароком, как это в реальной жизни всегда и бывает, а они даже и не поймут, за что… Обидно, да?! Но когда пушки вот-вот говорить начнут, музам неплохо бы наконец и помолчать. Конечно, не навсегда. И не нами это придумано. Но тут тот самый случай.