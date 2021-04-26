Американская китаянка выиграла «Оскар» за лучшую режиссуру. Это совпало с кампанией в защиту азиатов от дискриминации в США. Вдобавок продолжается кампания в защиту женщин. Плюс надо извиниться за антикитайскую политику Трампа. Вне зависимости от художественных достоинств фильма выбор полностью соответствует конъюнктуре.

В соперниках у режиссёрки Хлои Чжао были те, чье происхождение уступает. Ли Исаак Чан – тоже азиат, но мужчина и кореец, родился в США, в отличие от Чжао. Эмералд Феннелл – женщина, что плюс, белая, что минус, англичанка, что тоже скорее минус, который она пыталась компенсировать фильмом «Девушка, подающая надежды» о мести мужчинам за сексуальное насилие. Томас Винтерберг – датчанин, белый мужчина, что минус, был связан с Ларсом фон Триером, что тоже минус. Дэвид Финчер – белый американский мужчина, который анонсировал сериал о культуре отмены, что никуда не годится.

Победить Хлою Чжао в этом году на «Оскаре» могла только Камала Харрис.