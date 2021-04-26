Премьер Армении Пашинян подал в отставку, но насколько всё-таки разница между политической жизнью Армении и России укладывается в формулу про немца, русского и плачевный исход.

То, что на фоне отечественного застоя выглядит как торжество сменяемости, на деле оказывается лишь частью ритуала. Пашиняну просто не оставалось другого выхода, как уйти в отставку в конце апреля. Но при этом Никол рассчитывает на то, что парламент дважды провалит выборы нового премьера, распустится, после чего Пашинян «на белом коне» произнесет сакраментальное «И снова здравствуйте».

Есть над чем задуматься. Демократия, безусловно, лучшая из форм правления. Но именно в таких ситуациях проявляется вся манипулятивность форм правления, основанных на популизме. Достаточно очевидно, что нынешний армянский кризис не столько политический и экономический, сколько экзистенциальный. Нация не прошла проверку Карабахом, но пытается убедить себя в том, что можно всë изменить, слегка по-другому расставив акценты. Хотя на самом деле, Армении надо в самое короткое время придумать, зачем Армении жить и быть. И надо ли?