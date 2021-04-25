Жили-были псы и псицы…

Собаки бывают разные. Умные и глупые. Храбрые и не очень. Дружелюбные и пугливые. Как люди. И отношения у них между собой складываются по-разному, тоже как у людей. В жизни не поймёшь, кто с кем подружится, кто кого невзлюбит, пока сам на практике не проверишь. Так вот, у Дика, первой собаки в жизни автора, именно так всё и было. С кем-то не разлей вода. С кем-то нейтрально. А кто-то был враг — и какой! И при этом догадаться заранее, кто кем будет, было совершенно нереально.

Сам по себе он был небольшим, крепко сложенным, с гордой осанкой, вечно закрученным на спину пышным султаном хвостом, густыми бакенбардами, густо опушенными стоячими ушами, роскошным чёрно-белым мехом и бочкообразной грудью, так что при необходимости рявкнуть мог, как самый настоящий волкодав, хотя ростом не доставал и до колена. При этом на морде у него была вечная улыбка, и глаза всё время смеялись. Невероятно позитивный был пёс.

История того, как Дик появился в семье, автором уже была написана. Но про его приятелей, приятельниц, знакомых и противников вспомнить стоит. Они заслуживают того. Не у каждой же собаки её собственный человек может себе позволить воспоминания писать. Что жалко. В прежние времена образованные сословия хотя бы дневниками баловались, а теперь среднее образование всеобщее, да и высшее не редкость, а толку… Впрочем, и образование это, с введением ЕГЭ, стало всё более сомнительным.

Так вот, одними из первых знакомых пёселя, ещё когда он был совсем щенком, была маленькая, пушистая, бело-розоватая, с каким-то немыслимым огненным оттенком шерсти мальтийская болонка Мишка и огромный угольно-чёрный дог Берта, размером с небольшого пони, которую можно было снимать в кино в качестве собаки Баскервилей. Мишка, подскочил к Дику на улице, встав на задние лапки упёрся в него передними и грозно заурчал. Встретив Берту, Дик сделал то же самое.

После первой встречи такие действия стали настоящим ритуалом. Потом можно было поиграть и побегать в своё удовольствие, но сначала обязательно формально поприветствовать. Очень стильно смотрелись. Кстати, ещё с одним приятелем, рыжим шпицеобразным Гошей, ритуал был взаимным — может быть потому, что размерами они с Диком совпадали. На задние лапы вставали оба, упёршись друг в друга передними, как геральдические львы, и так стояли подолгу, глухо ворча. А потом расцеплялись и дальше гуляли уже спокойно.

Огромная мышасто-серая овчарка Алька, напротив, Дика выгуливала, в самом прямом смысле этого слова. Хватала зубами его поводок и водила широкими кругами по дорожкам и газонам Панорамы Бородинской Битвы, где мы обычно встречались. Дик, тогда ещё совсем молоденький, пробовал упираться, но с Алькой спорить было бесполезно. Велено ему было гулять, значит и нечего со старшими пререкаться. Гулял, как миленький, пока не наставала пора идти домой.

Иногда во дворе мы встречали Сандру — афганскую борзую, одну из первых в стране, привезенную из командировки контрабандой соседом— дипломатом. Утончённая была псица, походкой напоминавшая то ли газель, то ли восточную одалиску в пушистых шальварах. Она была в несколько раз крупнее Дика, но моложе, так что тут он её строил, что в конечном счёте заканчивалось теми же гонками в траве. Он за ней шёл намётом, словно за стадом оленей. Она грациозно отбегала подальше и, ложась на землю, подманивала Дика поближе, а потом опять убегала, покачивая тонким хвостом и помахивая ушами…

Что до врагов, их было мало и главным из них был Назар. Здоровенная русская борзая, такая же тупая, как её хозяин, притравливавший своего кобеля на кошек и маленьких собак. Да пребудет его чёрная, как сажа душа, в самом мерзком уголке самого глубокого ада, уготовленного таким людям как он. Папе как-то пришлось с Назаром, когда он попытался своей крокодильей пастью ухватить Дика, буквально драться. В итоге тот прокусил ему часы, но получил изрядный удар ребром ладони поперёк морды и отстал навсегда.

Сколько с тех пор воды утекло! Прошло 45 лет, не меньше. Давным давно нет на этом свете папы, ушедшего немыслимо и несправедливо рано — в марте 1983-го. Ему и 60 лет не исполнилось… В августе 1990 умер Дик. Мама намного пережила их всех: её не стало в октябре 2017-го, уже за 90. Самому теперь за 60… В итоге, нет больше ни родителей, ни Дика, ни сменившей его в качестве семейной любимицы маленькой пекинески, Гакусей Зянь-Вэй, которую дома звали просто Зулей, а воспоминания остались. Ну, хоть что-то…