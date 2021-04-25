{ 25 апреля 2021 }

Кикабидзе избежал расстрела в ДНР

Рубрики: [Фейсбук]  
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Вахтанг Кикабидзе

Актер Кикабидзе героически избежал расстрела в ДНР

Да. спасся. Ценой неимоверных усилий между жадностью и старческой глупостью.

Я, правда, не уверен, что его приглашали в Донецк — наслышаны о его железобетонной русофобской позиции, но он уверен, что заманивали. На концерты.

Я полностью согласен с Кикабидзе — те еще беспредельщики. Так и заманивают творческую элиту в Донецк. Потешатся — а потом в распыл.

Вот третий год уже фантастов расстреливают — на фестивалях «Звезды над Донбассом». Сколько их там полегло — сам видел. В прошлом сентябре меня тоже пытали — и замечательной водочкой со слезой, и колбасками местного производства, и чудными шашлыками. Прям на дыбе в рот засовывали.

«Да ладно — скажет недоверчивый комментатор — вы ж с фантастами упоротые ватники и колорады, все до единого. Вам пытки в радость, а вот для критически мыслящих либерально-настроенных творческих особей уже западни подготовлены.»

И тоже не буду отрицать — сам видел, как пацифистская творческая особь писательница Семенова (так которая бессмертный «Волкодав» написала и целую нудную серию потом — выжимки из него) в такую западню попала. свидетелем был.

Она , после экскурсий на разутюженный донецкий аэропорт и микрорайон рядом, после Саур-могилы, разбитой снарядами и памятника убитым детям Донбасса — поджав старческие губки заявила, дескать, ну и что, и в Киев поеду — там мои читатели живут. Я, дескать, великая пацифистка. Добрая женщина.

Вероятно, в концлагере Освенциме она бы также читала свои великие книги и детям, из которых качали кровь фашисты и другим отпрыскам, тех пап, которые эту кровь выкачивали. Широкая душа. С толстым задом, приноравливающимся сидеть на сразу нескольких стульях.

Но о западне. Это надо было видеть это расстроенное лицо, когда после пыток фуршетом, было объявлено, что нас всех — участников фестиваля занесли в список «Миротворца». То есть, въезд на территорию Украины и сопредельных дружественных ей государств — для фантастов заказан. Сколько было ликования у всех и какая гримаса был у Семеновой! Я наслаждался.

Так вот, мудрый Кикабидзе этого избежал — и западни, и расстрела в казематах «Пузата Хате» и даже пыток.

Хотя, честно сказать, я бы его от души попытал варениками с вишнями — на предмет военной тайны. Типа — а каким образом из всенародно любимого россиянами артиста — он скатился в махровую ненависть? Что причиной-то было? Скорее бы всего, не признался. Крепкий орешек.

Хотя разматывая ниточки его нынешней деменции, психологическим путем можно сказать одно — его девушки не любили. Как Паниковского.

Помните судьбоносную роль Мимино — «Ларису Ивановну хочу?» Ведь не схотела его Лариса Ивановна. Велела катиться колбаской по малой Спасской. Это его-то — гордого грузина. С оскалом собаки Динго.

Да впрочем он и есть Паниковский. Мелкий, глупый, пошлый.

Ну что ж — в любой нации сейчас такие уроды появляются. Но этот хоть галстуки пока не жрет, только цену себе набивает.

А может, с галоперидолом в Грузии проблемы.. Поставок нет.

Как сказал Александр Кофман, координатор фестивалей Донецка — «С галоперидолом тоже помочь не можем. Разве что рецепт выписать. На пару кубиков. Может, бред будет не таким явным…»

Ингвар Коротков


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