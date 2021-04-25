Вербное воскресенье на дворе. Которое в западных церквях — Пальмовое. Но в наших краях — какие пальмы? Так что в этой роли в православии выступали и выступают вербы, ветви которых, освящённые в предшествующую Лазареву субботу, или нынешним утром, потом принято хранить весь следующий год. Верующие христиане отмечают вход Г-да в Иерусалим, отмеченный во всех четырёх Евангелиях. Иноверцы и неверующие, для которых это просто красивая национальная традиция, радуются за соседей. Это вообще великое дело, когда сопереживаешь тем, кто с тобой в одной стране живёт. Для нас, с нашими масштабами и разнообразием населения, так и просто жизненно важное. Как-то традиционно так сложилось…

Впереди Страстная седмица, последняя и самая строгая неделя Великого поста перед Пасхой, которая в этом году 2 мая — опять-таки у православных. Последний день, когда хоть и постного, но вдоволь, да и горячего поесть можно. При этом понятно, что коронавирус никто не отменял, но Росздравнадзор про соблюдение социальной дистанции в церквях и нежелательность собираться большими группами молчит. Онемел, что ли? В прошлом году, помнится, много про это говорили, вызвав абсолютно бешеную реакцию короноскептиков. Не перемерли же они все за год-то? Или мы чего-то не знаем? Хотя, надо отдать государству должное, наиболее агрессивных фанатиков оно за этот год слегка окоротило.

По крайней мере, с экс-схиигуменом Сергием Романовым Среднеуральский монастырь распрощался. Очень уж бывший милиционер с его бешеным темпераментом и биографией грабителя и убийцы разошёлся в своих проповедях. Отрицание коронавируса и призывы к нарушению всех и всяческих санитарных норм, светских распоряжений и церковных запретов ему бы с рук сошло. Чисто нацистские высказывания насчёт евреев, тем более. Мало ли в стране нашей откровенных антисемитов? Но Святейшего Патриарха с президентом он зря проклял, да ещё и публично. «Царебожники», конечно, секта с нехорошей историей, но кабы не наехал в жёсткой форме Сергий на действующее начальство, может его бы и не тронули.

Понимать надо, где в этой жизни берега простираются, за которые заходить не стоит: остановят. Нет, не было и не будет ни у каких властей ни в какой стране ни в какую эпоху такого обычая в заводе, чтобы высшее руководство страны позволяло себя шельмовать невозбранно и публично. А коли случается такой фортель, так перестаёт оно руководством быть, и довольно быстро. Что называется, азы управления государством. А уж кто его снести пытается, политический прохиндей какой, типа Навального, или фанатик религиозный, совершенно неважно. Грош цена той власти, которая себя защитить не может. Правда, для баланса и Андрея Кураева с его мало кому импонировавшим в верхушке клира прямодушием, в служении запретили.

С другой стороны, Иисуса вообще вон римляне распяли. Так что Вербное воскресенье хоть и праздник, но в буквальном смысле слова со слезами на глазах. Навстречу мучительной гибели своей вошёл Г-дь в Иерусалим. Хотя, конечно, и навстречу воскрешению, и великому триумфу слов своих и идей. Только, всё-таки, до того была страшная смерть на кресте, о чём помнить бы тоже надо. И то, что в память о чужих муках люди себе праздники назначают — вечная тема. Правда, она для теологов и философов. А обывателям, что? Вербное воскресенье праздник? Праздник. Отмечать его в народе принято? Вполне. А по нынешним временам, в отличие от минувших, даже и не мешает никто. Иди в церковь, молись, вербные ветки святи сколько хочешь. Только маску надеть не забывай.