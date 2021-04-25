Байден и армяне

Джозеф Байден намерен признать геноцид армян в Турции, о чём он туркам и сообщил. Анкара пришла в бешенство. Тема признания геноцида столетней давности для неё чрезвычайно чувствительна и воспринимается крайне болезненно, тем более, что Реджеп Тайип Эрдоган строит новую Оттоманскую Порту. Отношения у него с Соединёнными Штатами и так не очень ладятся, а тут такая пощёчина, да всего за два года до столетнего юбилея создания Турецкой республики, к которому в стране много чего приурочено. Так что свою ложку дёгтя Америка для его бочки мёда уже заготовила.

Подарок к праздничной турецкой дате, конечно, ещё тот, но с исторической точки зрения придраться не к чему: геноцид армян был, на преступление против человечности тянул не меньше, чем геноцид евреев и цыган в Третьем рейхе, современники, за редкими исключениями, его демонстративно постарались «не заметить» и именно это подвигло Гитлера к «окончательному решению еврейского вопроса». Хотя жертв Холокост унёс действительно больше в разы. Ну, так и немцы нация технологичная и хорошо организованная, так что к задаче по организации истребления целых народов подошли тщательнее.

Что интересно, первым делом Эрдоган после объявления о решении Байдена состыковался с Алиевым, хотя тема геноцида армян в Турции, вроде бы, к Азербайджану не имеет отношения. Или это только кажется? У Баку с Ереваном и у азербайджанцев с армянами своя история отношений. Причём недавняя, а с учётом недавней войны в Карабахе, которую де-факто вели и которой руководили турки, так и просто свежайшая. И там с обеих сторон много чего происходило. Поскольку был в этой истории не только Сумгаит, но и Ходжалы. И чем всё это в конце-концов кончится, да и закончится ли когда-нибудь, никто не знает.

В России этого тоже никто не знает. Наши миротворцы в Карабахе сейчас стоят, предотвратив массовую гибель и полный исход местного населения. Россия, как до того СССР, вообще национальные конфликты между народами, населяющими территорию страны, а теперь постсоветское пространство, как может предотвращает. Турция — наоборот. Так что, какие действия Эрдоган предпримет после признания Вашингтоном геноцида армян — вопрос. Что до того, зачем ему по этой части Алиев… Скорее всего для того, чтобы остановить цепную реакцию признания геноцида со стороны других государств.

Тот же Израиль, который Турции на протяжении всей его истории удавалось от этого более чем резонного шага удерживать, будучи его единственным крупным региональным союзником, несмотря на требования массы израильтян признать на официальном уровне армянский геноцид, сегодня может, вслед за США, на это решиться. Отношения с Иерусалимом Эрдоган испортил и продолжает портить до такой степени, что это вполне реально. А вот Баку для Израиля, с учётом его противостояния с Ираном, партнёр стратегический. К Алиеву Нетаньяху прислушается с куда большей вероятностью, чем к Эрдогану.

Умение решать свои проблемы и обустраивать свою стратегию чужими руками, вообще характерная черта турецкого лидера. И здесь у него с результатами всё в порядке. В отличие, отметим, от нас. Поскольку, что собой представляет турецкая национальная стратегия, чётко прописанная и последовательно реализуемая, в том числе на постсоветском и российском пространстве, понятно. Что до нашей… Улитка в домике — это НЕ стратегия. А другой пока не видно. Не полагать же таковой наши размытые и едва ли не коллапсирующие интеграционные проекты…

Ну — это вопрос отдельный. Какие кадры себе начальство на этом направлении держит, такие результаты и имеет. Кто ему виноват? Что до Байдена и признания им геноцида армян, отметим одну любопытную вещь. Трумэн был слабым президентом, остро нуждавшимся во внешней поддержке, очень зависевшим от своего окружения и пытавшимся хоть как-то проявить себя. Именно поэтому он признал Израиль. С Байденом то же самое, только в куда худшем варианте. И вот он объявляет о готовности признать геноцид армян. Причины этого, как всегда у американцев бывает, чисто внутренние.

У США (как и у копирующего их в этом отношении Израиля) вообще нет внешней политики. Вся она внутренняя. Зависит практически исключительно от того, кто с кем в каких отношениях из правящих элит в Соединённых Штатах находится, чего от кого из соперников хочет, на что в их вечной междоусобной борьбе рассчитывает и кого на свою сторону пытается перетащить. Так что зря журналисты и политологи ищут какой-то скрытый смысл в решении Байдена, анализируя американо-турецкие отношения. Плевать Вашингтону на Анкару и на то, чего ОНА хочет или не хочет. Никуда она от него не денется, полагает Байден. Если, конечно, он вообще хоть что-то полагает. Нам на заметку…