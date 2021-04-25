О смысле жизни

Есть что-то подозрительное в людях, которые не любят животных и детей. Нет, конечно, бывают страшно противными и те, и другие. Капризными и невоспитанными до ужаса. Но так и со взрослыми бывает. И вот с этим уже ничего не поделаешь. Разве что, холку намылить, когда совсем до печёнок достанут. Что до детей — тут понятно. Они прикольные и с ними интересно. Особенно, когда речь идёт о собственных детях и внуках. Ну и, понятно, о племянниках или детях и внуках друзей.

Когда они маленькие, им всё интересно: осваивают мир. Когда подрастают, главное, продолжать с ними дружить. Просто дружить, ничего более. В конце-концов, где-то внутри, в каждом из нас сидит тот маленький ребёнок, с которого всё начиналось. И в них тоже. Занудничать тут бесполезно — реакция всегда обратная. Только любить, терпеть и воспринимать их избранников, как своих собственных детей. Если, конечно, они того стоят. По-разному бывает. Но тут, как повезёт. И если нет, что сделаешь? Бывает и такое…

Что до любимых животных, они разные, как наша жизнь. У кого слон, у кого черепаха, у кого кот или пёс, птица или рыбки аквариумные, кролики или морские свинки, лошадь или хомячок… Разнообразие тех, кто людям попадается в качестве домашних питомцев велико есмь. Где живём, того и держим. Хотя в основном, конечно, кошки и собаки. Очень уж они с нами сроднились. При том, что нет границ ни в чём: знавал политика, у которого был целый зоопарк, включая собственного бегемота. В прямом смысле этого слова.

У знакомой дамы-дипломата, помимо стайки её любимых мопсов, постепенно завелись попугаи (и ладно бы, одни волнистые, но был среди них и здоровенный, чрезвычайно любивший её ара). А вернувшись из длительной загранкомандировки в Москву она себе ещё и лошадей завела — трёх породистых, для выездки, и одну для души. Что значит, в детстве мама на конный спорт ребёнка водила… Много это? Не исключено. Но у помещиков, в старые времена, конюшни были и побольше.

Однако, в основном кто у людей живёт? Собака, кот, или оба. Иногда парочка тех или других. Или и тех, и других. И тут на вкус и цвет… Пушистые померанские шпицы двух типов: «лисички» или «медвежата». Кудрявые весёлые той-пудели или их более крупные родственники. Пучеглазые складчатые мопсы с бархатистыми шкурками и лохматые йоркширские терьеры. Акита-ину, сиба-ину или здоровенные, как медведи, американские акиты. Доги, мастифы и боксёры.

Овчарки всех типов и пород. Кавказские и среднеазиатские алабаи, шотландские интеллигенты-колли и небольшие шелти, шебутные вельш-корги и корги-пемброк, малинуа и белоснежные южнорусские, немецкие и восточноевропейские, кудлатые венгерские пули и пушистые белые швейцарские. Подтянутые доберманы и грузные сенбернары, ньюфаунленды и ретриверы, китайские хохлатые и мексиканские голые, похожие на инопланетян.

И разве это всё? Терьеры, от курчавых умниц эрделей, до фоксов и ушастых тоев. Лобастенькие чихуа-хуа и пушистые болонки, среди которых автору более прочих полюбились мальтийские и французские. Волоокие спаниели с шелковистыми ушами. Сеттеры и легавые, гончие и бульдоги — английские и французские. А пекинесы, гордые и упрямые, как ослы, но древние, как сам Китай? Ши-тцу и хины? Лайки, от маламутов и хаски до самоедов и лучших из них, ненецких оленегонок?

Ну, перечислять собак можно бесконечно. Точнее, перечислять их бесконечно может автор, который, как читатель уже наверное понял, собачник по природе, и этого уже не переборешь. Так что и риджбеки с шарпеями, и питбули с бультерьерами, и стаффордширские терьеры с борзыми, которых многие боятся, а многим они внешне не нравятся, с его точки зрения заслуживают права на существование. Было бы у них воспитание и содержание правильное. И, кстати, не забудем про собак беспородных, которые ничем не хуже прочих.

Что до кошек… Автор, отметим, имеет ни них с детства жуткую аллергию. Что ничуть не помешало ему всей душой полюбить на редкость умного и интеллигентного, хотя и уличного по образу жизни и воспитанию Мурчика, которого лет девять назад завёл на участке садовник, и который постепенно приручил (именно так!) хозяев, демонстрируя чудеса ловкости в охоте на окрестных грызунов и ласково терпя приставания маленьких внуков. С соперниками храбр, с младшим поколением дипломатичен. Что ещё надо коту, чтобы завоевать пожизненное право на стол и дом?

Таких как он, беспородных котов и кошек, в стране море. Ну, так и жители её в основном не аристократы. Хотя и породистых кошариков отродясь вокруг было пруд-пруди. Породы русские и английские, персидские и сиамские, длинно— и короткошёрстные, а то и вовсе без шерсти — со складчатым, особо тёплым тельцем, ушастые, как летучие мыши. Ну, что до ушей, тут вообще раздолье: вислоухие котики то ли особо жалобно выглядят, то ли их у нас за что-то любят сверх меры… Одно слово, живёт страна, питомцев своих холит и лелеет.

И тут неважно, что там на дворе за строй и какая в государстве общественная система. Какие партии у нас народу голову дурят и что обещают. Кто и что ворует и кто чем руководит. Даже кто страной руководит, не так важно, как то, с утра холодный нос у собаки или надо срочно везти её к ветеринару, вакцинирован питомец по весне и обработан от блох и клещей, или нет, не покусал ли кто его во время дальних походов, если он на вольном выпасе, и не сцепился ли с кем во время прогулки, если с хозяином на поводке ему положено перемещаться.

Великое это дело, своя псина или домашний кот! Ну, и все прочие, вплоть до помянутых в начале нашего эссе слонов, которые в Индии, Таиланде и Вьетнаме тоже при людях существуют, и те о них заботятся: кормят, поят, моют и лечат. Так от суетного звери отвлекают… Что там очередной американский президент несёт, что канцлер немецкий, что украинское, шведское, британское или французское начальство — какая разница? Корм у зверя или птицы свежий есть? Вода в поилку налита? Подстилка в клетке или лежак есть?

Это главное. Всё остальное — мелочи. В итоге, как с детьми. Тебя любят просто потому, что любят. Без объяснений самому себе или тебе, чем ты хорош, какие у тебя достоинства и уж, тем более, кто ты такой, чего добился и какие у тебя регалии. Что детям, что животным на это наплевать. Они не слушают речей и выступлений. Не обращают внимание на политиков и чиновников. Для них это вообще не существует. Великое это дело, когда есть о ком заботиться! Сразу понятно становится, в чём смысл жизни…