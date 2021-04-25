Главное дело – реклама

Главное дело в этом мире — реклама. К примеру, называешь самый обыкновенный шампиньон двуспоровый грибом портобелло, и вот это уже не невзрачный кандидат на выброс, а королевский шампиньон, который улетает с прилавков быстрее обычного. Шикарная тема! Только слова надо правильно сочетать, чтобы итоговая комбинация завлекательной получилась. Ну, и расхваливать, расхваливать… Причём тут важно для каждой категории потребителей правильные аргументы подбирать, чтоб проняло. А то сорвётся с крючка. Поскольку на что один клюёт, то другому по-барабану, а третьего от этой штуки вообще воротит.

Так со всем. Втюхать людям можно апартеид и борьбу против апартеида, веру в Б-га (непременно в конкретной форме, продвигаемой данным конкретным объединением верующих) и воинствующий атеизм, демократию и монархию, авторитарную диктатуру и тоталитарный либерализм. Отлично идёт борьба за справедливость, равенство и братство, под которую можно замаскировать какую угодно подлость и жуткое насилие. Авторитетные личности на рынке идут на-ура. Хоть последний император всероссийский, хоть Ленин со Сталиным (особенно последний), хоть Брежнев с Горбачёвым.

Последнее, вроде бы, странно, но нет. Он же не реальный человек (неплохой, хотя как руководитель чего угодно — ноль без палочки). Он символ. И Ельцин был символ, хотя впаривается уже с трудом — специальные центры его имени надо строить, чтобы хотя бы детям пропихнуть. С другой стороны, если есть люди, которые покупаются на Ксению Собчак с её «Домом-2»… Практически без проблем можно продать экологические темы. Не переработку мусора — это скучно, а тривиальные проблемы, с которыми надо просто работать и где отсутствие результата сразу же заметно, политикам и журналистам (а это их стезя) неинтересны.

Интересны им: построение нового, лучшего общества или создание нового человека (вообще, слово «новый» подходит ко всему — люди приматы любопытные). Снижение температуры по планете, о котором с серьёзными лицами с высоких трибун говорят занимающие серьёзные посты дяди и тёти, притом, что никто пока не выскочил из-за угла с андерсоновским “а король-то голый”. И даже никто не покрутит пальцем у виска, спросив, к примеру, американского (а хоть бы и не американского) президента: «Дяденька, ты дурак»? Как можно! Опять же, там про это всерьёз говорят, собравшись большой толпой. Не могут же они все, премьеры, президенты и короли, так идиотничать?

Могут, могут. И делают это. Очень уж хорошо тема была закручена и упакована. Главное было учёных забить, чтоб не мешали. Ну, их и отодвинули подальше. Власть имущие вообще не любят, когда их умники поправляют. Раз уж ОНИ приняли решение, что на климат влияют выбросы двуокиси углерода, и их надо снижать, заодно как бы случайно, ненароком пришибая конкурентов, значит приняли. Раз сказали, что это всё от людей зависит, значит сказали. Грета Тунберг, девица юродивая, им в подтверждение. Новое Средневековье это? Ага. Туда и идём всей планетой. Ну, а по пути другие спекуляции покупаем. Поглупее, но если исключительно на невежественную толпу рассчитывать, сойдёт.

И тут и про расовую справедливость в стиле BLM и голливудских киноакадемиков. И про гендерное равенство и признание всех сексуальных извращений, мыслимых и немыслимых, нормой, а нормы извращением. И про ювенальную юстицию и права трансгендеров — с детских соплей. И про то, что разоружить бы надо население (в Штатах), чтобы оно этому бреду не сопротивлялось, но исключительно ради его пользы и в интересах его же безопасности. И что детей рожать не надо, а надо жить «чайлд фри». И мяса есть не надо, потому что коровы газы, как пасутся, испускают, а это тоже двуокись углерода.

Про то, что цирки и зоопарки надо запретить. И зверофермы запретить, а заодно, чтоб кожаные и меховые вещи люди не носили. А зверей с этих ферм надо всех на свободу выпустить, и ничего, что они там не выживут и помрут мучительно. Зато свободными. И бродячих собак, включая тех, которые сбиваются в агрессивные стаи, выбивая дикое зверьё и нападая на людей, надо не пристреливать, а, отлавливая, отпускать обратно… И, кстати, смертной казни быть не должно. Ни к кому ни за какие преступления её применять нельзя. Негуманно. Ни к убийцам, ни к садистам, ни к педофилам, ни к пиратам сомалийским.

Ну, и вакцинироваться нельзя ни в коем случае, а то чипируют и запрограммируют. А палестинское государство, напротив, строить надо, хоть оно и не строится. И если у тебя, к примеру, банк большой, так надо, чтобы он всем на свете занимался, помимо своего непосредственного дела. Назови это «экосистемой» и представь, что ты в ней на вершине пищевой цепочки. Скажем, как главная щука в пруду. Бред? Бред. Но, может, они там, наверху, нюхают что-то своё, специфическое… Да! Табак чтоб не курили, а наркотики, наоборот, чтобы можно было. И не только марихуану.

В общем, много психов и жуликов на планете, всех и не перечислить…