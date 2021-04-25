Позвонил старинный знакомый из Америки, человек крайне достойный, всю жизнь занимавшийся вместе с друзьями организацией благотворительной помощи старикам в особо крупных размерах, а теперь уже сам очень и очень пожилой человек. Ортодоксальный еврей, но не из тех, которые большей частью встречаются в нашем Б-госпасаемом отечестве, а настоящий. Интеллигентный, образованный, широких взглядов человек, который никого в жизни своим еврейством не напрягал и не заморачивал. Что называется, старая косточка. Такие тоже ещё есть в этом мире.

Побеседовали мы о том о сём и, как у него водится, рассказал он в конце назидательную хасидскую притчу, мудрую, добрую, с глубоким смыслом, на тему того, зачем живёт на свете человек и как ему за то, как он живёт, от Б-га воздаётся. Ну, у людей религиозных майсы такого рода – часть их образа жизни. Все прочие об этом, как правило, не задумываются, и автор тут не исключение. Но тут хочешь-не хочешь, отвлёкся от текучки, которая каждый день заедает, и пораскинул мозгами. Заодно и вспомнилось кое-что. Собственно, для того у евреев шаббат и нужен, чтобы выйти из колеи, по которой трюхаешь всю жизнь, и задуматься о вечном. Гениальная штука!

Ну, вспомнилась семейная история. В той ограниченной мере, в которой она ему известна. Мы же, пока молодые, стариков не расспрашиваем. Некогда нам, да и не очень интересно. А когда становится интересно, расспрашивать уже некого. И с детьми нашими так. И с внуками. Принцип пяти поколений. Знаешь родителей и дедушек с бабушками, и то, если их застал. Прабабушки с прадедушками уже в тумане. Либо ветхие старики и старушки, либо вообще давно в ином мире. Плюс, знамо дело, твои собственные дети и внуки, если, конечно, они есть, что по нынешним временам большая редкость. И вот так, этим строем из пяти поколений, по истории и скользим…

Тут можно много было бы пытаться проводить параллелей, сравнивать получившуюся конструкцию с логарифмической линейкой или какими-нибудь физическими приборами, да не стоит умножать сущностей. По Оккаму. Так что, сосредоточимся на конкретике. Итак: история семьи. По маминой линии: про бабушку и дедушку известно многое, про их родителей уже куда меньше. Но есть фотографии и ясно, кто на них кто. Плюс рассказы мамы и троюродных братьев и сестёр, с которыми постоянно общались и до сих пор дружим. По папиной хуже. Там дед погиб на войне, хотя папа про него и его отца рассказывал.

Бабушку – папину маму, знал. Но про её родителей не знал практически ничего. Опять-таки, пока папа был жив, родня с его стороны в гости приезжала, а потом перестала. Лет тридцать не знали ни про кого, потом нас нашли, почти случайно. Да и понятно: Союз развалился, все в разных странах живут, кто-то вообще за моря-океаны уехал. Была страна, были родственные связи, а как перестала, многие потерялись. Одно хорошо: социальные сети и интернет, да мессенджеры, скайп и телефония теперь помогают найти людей. Не всегда, но довольно часто. Если, конечно, они не против, чтобы их нашли. По всякому бывает.

Так вот, в связи с рассказанной американским знакомым притчей, подумалось вот о чём. Жили люди. Достойные люди, работящие. Были среди них талантливые, были храбрецы и даже герои, были известные, а в своём кругу даже и знаменитые… Разные. Красивые и не очень. Добрые и вспыльчивые (это сочетание вообще фирменный семейный признак). Физически сильные или обычные. Состоятельные и оттого щедрые, или в меру сил сводившие концы с концами. Взбалмошные или спокойные. Весёлые и бесшабашные, или с грустинкой. И ни один из них не прожил дольше, чем ему было отмеряно судьбой и не умер иначе, чем ему было суждено.

Что самое обидное, иногда умирали они страшной, мучительной смертью. Вне зависимости от личных достоинств и от того, что они сделали в жизни, кому помогли, кто любил их и ждал с войны. Вот и получается, что правы были испанцы, когда-то сказавшие: “Делай, что должен и будь, что будет”. Всё, что мы делаем в этой жизни, мы делаем для себя. Если творим добро, значит оно нам самим больше всех нужно. И главное, что мы можем сделать, отдавая долг благодарности за свою жизнь тем, кто был до нас – оставить после себя детей и внуков, постаравшись воспитать их достойными людьми. Всё остальное – суета сует и всяческая суета…