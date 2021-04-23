Разработаны микрокапсулы по доставке лекарств в организм по дизайну пельменей

Журналисты сообщили русскоязычной читающей публике, что отечественные учёные под руководством «Сколтеха» «разработали микрокапсулы по доставке лекарств в организм по дизайну пельменей». Какой слог! Какой гениальный русский язык! Толстой, Чехов и Куприн с Блоком нервно курят в сторонке и горько плачутся друг-другу в жилетки. Хотя, с другой стороны, спасибо, что по дизайну пельменей, а не клизмы. Страшно подумать, как бы тогда микродозы лекарств доставлялись в организм больного…

Хотя бы ясно теперь, зачем стране нужно было «Сколково». Помимо земельных и бюджетно-финансовых выкрутасов, разумеется. А то все те швицеры и шлимазлы, которые этот прожект придумали и деньги на него частично из государственного кармана, частично от частных спонсоров накучумили, могли бы начать беспокоиться. А так, всё в порядке. Пельмени для лекарств они уже придумали. Интересно: со сметаной, уксусом, свежемолотым чёрным перцем и под стопочку их употреблять можно, или как?

И если пока нет, будет ли проведена работа в этом направлении? Потому что лекарства-лекарствами, но надо же и о больном подумать! В смысле пищи не только для организма в целом, но и для желудка и души (это, кто не понял, про упомянутую стопку беленькой). Впрочем, в кого-кого, но в “Сколково” мы верим. Наконец-то, после стольких веков прозябания отечественной науки и образования в рамках всяких там академий и университетов, правильные и, главное, эффективные менеджеры поставили процесс нашего познания на правильные рельсы.

У нас вообще теперь многое на них, на рельсах этих, стоит. К примеру, предложили здравоохранители вельможные президенту каникулы на май народу дать, чтоб не шатался он с праздников на работу и обратно, а как сел первого мая пить, так до одиннадцатого числа и не вставал. Глядишь, коронавирусом меньше народу заразится. Но тут же, очевидно, чтоб уравновесить эту хрень, разрешили лететь в Египет на те же майские. Где, несомненно, наш турист коронавирус и подцепит. Да и не только его. Баланс – великое искусство в управлении страной и государством.

На самом деле, смех – тоже великое искусство. Он позволяет выжить и в жару и в холод, при диктатуре и при демократии, в любой стране, в любое время года. Неважно, как зовут верховного правителя и по какому ранжиру выстроена его дворня. Удачный день или поганей-поганого. Что иерархи и сатрапы делают и про что массам вещают. Так что, хотя бы улыбнись, читатель! Пока мы живы, всё более или менее нормально, а то и просто хорошо. В конце-концов, настоящие проблемы начинаются только когда ты уже помер. А тогда тебе-то точно будет всё равно…