Суд с браслетом на ноге

Все неделя прошла в ожидании громких политических новостей, так что бизнес отошел на второй план. А зря – в пятницу стало известно о том, что «Сибур» и ТАИФ объединят свои нефтегазохимическте бизнесы на базе ПАО «Сибур Холдинг», после чего акционеры ТАИФ получат долю в 15%, тем самым подразумевая, что ТАИФа больше не останется.

Вкратце напомним, что «Сибур» является частью бизнес-империи Леонида Михельсона, которая за несколько последних лет (не без помощи государства) превратилась в прямого и непосредственного конкурента «Газпрому» почти по всем направлениям.

В свою очередь ТАИФ ещë 10 лет назад можно было назвать «всем» Республики Татарстан, но после отставки Минтимира Шаймиева татарским «всем» стал другой мегахолдинг с почти что анекдотическим названием «Связьинвестнефтехим». Тем не менее, под управлением владельцев компании осталась существенная часть нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности региона.

Вероятно, это и стало целью «Сибура», стремительно консолидирующего все российкие полимеры и нефтехимию. В итоге – первое M&A такого уровня (и размера) за последние годы, которое проходит без участия государства, государственных или окологосударственных компаний. Все уже как-то привыкли, что изменения собственности такого масштаба – это или арбитражный суд, или суд с, как минимум, браслетом на ноге. А оказалось, что можно и так. Акциями. И никто не… И все живы.