Дмитрий Анатольевич Медведев сообщил прессе, что наши отношения с США вернулись ко временам холодной войны. Неужто?! Публика застыла в изумлении, услышав такое откровение от одного из самых прозорливых лидеров нашей страны за всю её историю. Его отношения с президентом Обамой до сих пор вызывают умиление у специалистов. Очень похоже было на диалог Юрия Яковлева в роли царя Иоанна Васильевича и Сергея Филиппова — шведского посла в фильме Гайдая, насчёт Кемской волости. Только у Медведева и Обамы тогда Ливия фигурировала.

Ну, а по части волостей, помнится, Норвегии спорный сектор в море-океане отписал наш односрочный царь-батюшка. С углеводородами, с рыбой… И ведь не сказал ему никто великую фразу Леонида Куравлёва: «Ты что, сукин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь»! Может, некому было? Да и сейчас таких героев при нашем дворе незаметно. Тем более, не с Медведева началось. Там при Горбачёве отовсюду, откуда только могли, ушли, а при Ельцине вообще от страны половина осталась. И ничего. Плюют правда на нас отовсюду и ноги о нас вытирают, но мы терпим.

Польшу терпим и Чехию. Болгарию и Румынию. Три прибалтийские кукушки и Грузию. Молдавию с Украиной терпим, хотя тут уж совсем непонятно, сколько можно терпеть. Пока терпилка не отвалится, что ли?! Зато у нас демократия, и больше не строят светлое будущее. Да и вообще никакого не строят. Наверное, другим начальники наши заняты. Да и впрямь: как начали Большую Пайку тридцать лет назад раздавать, не до того им стало. То меж собой активы делят, то с зарубежным начальством встречаются, впечатление на него производят…

То, кстати говоря, как сейчас Медведев, констатируют очевидное, насчёт холодной войны. Не исключено, даже удивляются, чего это вдруг? Хотя именно потому ситуация в наших со Штатами отношениях такова, как она есть, что наши Большие Парни их полностью убедили всеми своими действиями, что бояться нас им нечего. Отсюда и результат. Впрочем, не исключено, что нынешний кризис вокруг Донбасса к взрыву не приведёт. А коль скоро так, снова начнутся поиски того, чем бы нам эдаким Соединённые Штаты улестить. И не Медведев ли об этом и заговорит?