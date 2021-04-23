Министр обороны приказал вернуть войска, развернутые на границе с Украиной, в места базирования. По всем каналам, от Youtube до Euronews, распространяются официальные видео пришедшей в движение армады. Но что-то пока Киев (вместе с Прагой и Вашингтоном) не торопятся праздновать моральную победу и вообще предпочитают молча наблюдать.

Это правильная позиция. То, что выглядит как свертывание и отвод в любой момент может превратиться в высадку и десант, во всяком случае, танки, ЗСУ, БМП, БМД и БТРы могли бы отправиться домой на железнодорожных платформах, а не в чреве БДК или Ил-76. Два месяца Россия сосредотачивалась, сейчас же она рассредоточилась – поди догадайся, что у этих русских на уме потому и молчат.

Неожиданным оказался тот факт, что самой точной оказалась конспирологическая теория о грядущем Чемпионате Европы по футболу. Стоило только России заявить об отводе войск, как Санкт-Петербург получил три дополнительных матча Евро-2020. Совпадение? Что-то слишком много стало в последнее время таких совпадений.