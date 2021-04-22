Редкой новостью со знаком «плюс» стали известия об изменениях во вкусовых пристрастиях россиян. А если говорить менее глобально, то в России стали больше есть свинину.

Согласно информации Россельхозбанка (и не стоит лишний раз напоминать, кто в России «на сельском хозяйстве»), за 2020 год каждый россиянин съел в среднем 27 кг. свинины. А в 2021 съест ещë больше.

Напомним, что в том же 2020 году импорт свинины в Россию снизился до минимальных значений за 30 лет и фактически прекратился. Сегодня можно с уверенностью сказать, что России из импортера свинины превратилась в экспортера. И это, буквально, продуктовый Рубикон.

Если аналогичное изменение сырьевых потоков в случае с зерновыми носило, во многом, естественный характер (в российском сельском хозяйстве требовалось навести элементарный порядок, а производители должны были заручиться твердыми гарантиями государства), то со свининой подобный результат был бы невозможен без системных изменений, начиная от селекции и кормов и заканчивая логистикой. Остается только надеяться на то, что у каждого среднего россиянина будут средства на хлеб с маслом и колбасой. А не только на х. без соли.