Пока в США праздновали приговор душителю Джорджа Флойда (так праздновали, что «на радостях» полицейские застрелили ещë пару человек, так что всë по новой), Международный Олимпийский Комитет решил, что пора бы уже и «закопать стюардессу». Во всяком случае, на Олимпиадах в Токио и Пекине под запретом будет не только российский гимн и флаг, но любая форма демонстрации поддержки движения Black Lives Matter.

Вызывает, конечно, вопрос, почему на олимпиаде #BLM нельзя, а вот #РЛО очень даже можно, но МОК тоже можно понять. Если на летом в Токио триумф темнокожих спортсменов во многих дисциплинах ожидаем и прогнозируем, то возможный BLM-support на «белой Олимпиаде» в Китае будет выглядеть как плохой каламбур. Да и вставать коленом на лëд или снег не то же самое, что на паркет или траву. Можно и застудить.

Нам же остаëтся только пожелать, чтобы самыми громкими звуками грядущих Олимпиад были ноты Первого концерта Чайковского для фортепьяно с оркестром. В конце концов, это просто красиво.