Квоты ЛГБТ, этнических и расовых меньшинств

Новые правила номинирования на «Оскар», сильно напоминающие нашу послереволюционную реальность (только привилегированные группы населения и «лишенцы» в Штатах другие), выбесили одновременно столь разных людей, как Михалков и Звягинцев. И правильно. Когда вместо того, чтобы сравнивать таланты, сравнивают квоты на те или другие меньшинства… Для последних это, кстати, просто оскорбительно. Какая разница, какого роста Питер Динклэйдж, если он потрясающе сыграл Тириона Ланнистера? Был чертовски обаятелен и достоверен, мужественен во всех смыслах слова и умён, демонстрировал отличное чувство юмора и буквально влюбил в себя зрителей? Так нет же! Его теперь непременно надо номинировать на «Оскар», когда и если это произойдёт, не за всё это, а только потому, что он карлик. Так киноакадемики американские решили.

У этнических и расовых меньшинств будут теперь свои, у женщин свои, у ЛГБТ (лесбиянок и гомосексуалистов) – свои. Инвалидам тоже места в номинациях забиты. Про трансгендеров что-то ничего не слышно: неужели для них отдельную квоту не ввели?! И, кстати, как половую ориентацию проверять? Тестировать же нужно! А то как поналезут всякие натуралы замаскированные на места, заранее предназначенные для гомиков. И, кстати, где квоты для религиозных меньшинств? Или евреи, мусульмане и буддисты с синтоистами не подходят по определению? С другой стороны, киноакадемики-то американские. Мало ли чего от них ожидать можно. А евреи, как ни крути, хоть и семиты, но в основном европеоиды. Стало быть, почти арийцы. Мартин Лютер Кинг и аболицинисты от этих правил идиотских в гробу переворачиваются.

Впрочем, кто виноват, что Америка решила сойти с ума? Мы, что ли? ГРУ им эти правила написало? Лично Путин? Петров и Боширов? Вроде как нет. Санкции против нас по этому поводу по крайней мере никто пока не ввёл и даже не предложил это в Конгрессе. Хотя зря. Наверняка это русские новые правила номинации на «Оскар» американцам придумали и через свою агентуру внедрили, чтобы окончательно страну звёзд и полос расколоть. Больше же некому… Интересно, наши собственные идиоты потребуют вслед за американцами внедрить в российское кино и, непременно, в мультипликацию, все вышеперечисленные правила? Мы же, обычно, штатовцев копируем. Так было, есть и будет. Пожалуй, даже если вдруг они, как лемминги, попрут топиться, или на самом деле будет у них зомби-апокалипсис… Нам им тогда подражать надо будет обязательно, или на сей раз перебьются?