Новые похождения Болека и Лëлика

В лице Чехии Россия наконец-то нашла достойного геополитического противника. Такой упоротости не демонстрировала даже Украина, Грузия и вся Прибалтика вместе взятая. Разве что только Польша, которой пепел Леха Качинского до сих пор стучит в сердца, грозилась чем-то подобным. Но всë-таки на словах. А эта маленькая европейская с…трана всë никак не успокоится.

До этого могло показаться что мы как-то защищаем Чехию и бесконечно критикуем МИД, но чем дальше, тем сильнее кажется, что нас всех, грубо говоря, обманули.

А что, если Чехия отвлекает не от фантомного покушения на Лукашенко – кому нужен этот Батька, который всем врëт? Что если Чехия вместе с Россией отвлекают внимание от Украины?

Это же идеальное соотношение приложенных усилий и полученного результата. В одном случае мы имеем две (или три) общевойсковые армии, суммарно почти 100 000 бойцов, бронетанковые группы, дроны, беспилотники,чуть ли не ядерное оружие – и всë это готово поехать, взлететь, запуститься взорваться и убить. В другом, на основании новых похождений Болека и Лëлика (точнее, Кржемелика и Вахмурки) из ГРУ чуть меньше сотни дипломатов просто очень быстро собрали вещи и вернулись домой.

Не знаем, как для вас, а второй вариант как-то лучше. Как-то лучше, чем воевать.