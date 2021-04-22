Российский «дизигн»

В ходе послания президент не стал рисковать и показывать «уникальную» космическую платформу с ядерным двигателем – вдруг еë и вправду нет. Зато сегодня же несколько прояснилась ситуация с будущим российского космоса, а конкретно – российской орбитальной служебной станции (сокращенно РОСС).

Дмитрий Рогозин рассказал, что Россия будет строить станцию самостоятельно, потому что «если хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам». Позабыты доклады о международном сотрудничестве, о том что стыковочное кольцо на «Драконе» Илона Маска сделали в России. Россия теперь «делает сама».

Но пока Рогозин на все лады повторяет выражение про «российский дизайн», начальник Роскосмоса не вполне осознает, что подчерпнутое им от долгого и плотного общения с американцами заграничное design в России воспринимается несколько иначе. Это в США дизайн означает «проект», «замысел», «конструкция». Российский же «дизигн» – это обвес для Lada Granta. И это в лучшем случае.

А ещë хотелось бы внести ясность: научно-энергетический модуль, предназначавшийся для МКС – это модуль «Наука», заканчивающий на Байконуре финальные испытания перед пуском или что-то другое? Как-то странно после всего вышесказанного делать такой «подарок» американцам. Или Рогозину норм?