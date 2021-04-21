Что посмотреть: кино о плохих парнях

Негодяи, мерзавцы и маргинальные элементы часто встречаются в российских и зарубежных кино и сериалах. Странным образом эти, казалось бы, негативные герои все равно притягивают к себе внимание и заставляют если не полюбить, то как минимум испытывать к себе эмпатию. Предлагаем вашему вниманию подборку из 5 фильмов и сериалов с такими героями.

Афера

Комедийный сериал от режиссера Михаила Старчака, автора таких проектов как «Зайцев +1», «СашаТаня», «Полярный», расскажет историю из жизни российской глубинки. Действие происходит в деревне Сосновка, которую долгие годы терроризирует дерзкое семейное ОПГ в лице братьев Поповых, роли которых исполнили Артем Гайдуков, Александр Волохов и Данила Стеклов. Благодаря режиму самоизоляции уровень преступности в поселении снился на 100%. Но коронавирус, наконец, побежден, и локдаун закончился. На собрании глава поселения предлагает не сообщать братьям с буйным нравом о том, что карантин подошел к концу. Так жители деревни хотят оградить себя от Поповых и вернуть в Сосновку гармонию и покой. Но не все идет так, как предполагала афера односельчан.

На районе

Полнометражный дебют Ольги Зуевой рассказывает о двух друзьях родом из Владивостока. Вова (Илья Маланин) и его лучший друг Киса (Данила Козловский) зарабатывают на нелегальных операциях. Их будни наполнены острыми ощущениями и экспрессивными, но кратковременными удовольствиями — случайными девушками, рэп-баттлами и грабежом. Это увлекательное «пацанское» кино о тяжести взросления в неблагополучной среде.

Бумер

Криминальное роуд-муви от Петра Буслова запоминается не только заедающими в памяти композициями Сергея Шнурова, но и квартетом главных героев-бандитов. Петя «Рама», Костя «Кот», Димон «Ошпаренный» и Леха «Килла» едут куда глаза глядят на стареньком BMW 750IL, пытаясь уйти от преследования — то других бандитов, то сотрудников правоохранительных органов. Классическая история конца 90-х, несмотря на откровенно антигеройские характеры главных персонажей, тем не менее, у многих вызывает положительные эмоции и сочувствие.

Тряпичный союз

Дебютный полнометражный фильм режиссера Михаила Местецкого — русский coming of age, комедия взросления. В центре истории — скромный и забитый подросток Иван (Василий Буткевич), жизнь которого переворачивается с ног на голову после знакомства с трио «отъявленных бунтарей» и хулиганов в исполнении молодых и дерзких Александра Паля, Ивана Янковского и Павла Чинарева. Воодушевленный новыми знакомыми, которые привносят в тихую, размеренную жизнь толику необходимого хаоса, Ваня поселяет их у себя на даче и пытается стать частью их «великой организации» под названием «Тряпичный союз». Но однажды в компанию из четырех парней вторгается девушка.

Герои Местецкого — люмпены лишь на первый взгляд. По сути же они — еще не сформировавшиеся личности, переживающий настоящий внутренний шторм в ходе событий фильма.

Острые козырьки

В центре событий криминального сериала Стивена Найта — семья Шелби. Это настоящий преступный клан, властвующий в Бирмингеме в 1920-е годы. Главой семьи и лидером группировки является средний из братьев Шелби, Томас (Киллиан Мерфи). Вместе со своей семьей он вступает в союзы и противостояния с другими преступными кланами, постепенно получая все больший авторитет и ресурсы. На пути к своей цели — богатству — семья Шелби не останавливается ни перед чем, однако ни насилие, ни убийство, ни грабежи не мешают очаровываться харизмой и стойкостью Томаса и его братьев.