Как Сердючку чуть до смерти не довели

Хворает Андрей Данилко. СМИ возбудились, дескать, страшной немочью заболел — хуже чем онкология. Худеет, бледнеет, есть не может.

Хорошо Разин ситуацию объяснил — типа, депрессия. Сильная. Как занедужил после «Евровидения» в 2007 году, так и оправиться не может. Потому что — затравили.

Дело давнее — ведь чай, 14 лет прошло… Что ж там такое-то? Я тоже запамятовал.

А оказывается, Сердючка тогда так славно галопировала в наряде а-ля гестапо с немецкими словами и громогласным — «Россия — гуд бай, и Слава Украине».

Выступление западными нашими друзьями было принято благосклонно — аж на второе место.

А вот русским почему-то не понравилось. СМИ набросились (некоторые), соц.сети возмутились.

Но не это, не это подкосило славную артистку (артиста). Это-то только хороший хайп. Им это нравится.

В жуткую депрессию Данилко бросило другое — его перестали приглашать в Россию. И на телевидение не стали, и на «Огоньки», и на корпоративы. Вы представляете такое? Я — нет. Вроде даже Пугачева слово замолвила, но кто-то там уперся. Дескать, Данилко — дурак полный. Не на ту лошадь поставил.

Сердючка, конечно, не ожидал такого. Типа, во дела — немножко попел под немецкий полу марш — в пилотках и мундирах… Ну попрощался с Россией — но он же это в шутку..

А его кормушки лишили. Это ж другое — в гости к Пугалкиным приехать, те, конечно, пожалеют, но денег-то не дадут.

В общем, Данилко сейчас плачется — как Навальный. Совсем плох. Так хочется в Россию капусты срубить, что аж ломота во всех членах.

Будем смотреть дальше — Эрнст разжалобится или нет.