Как Деревянко прорвался на Мальдивы

Деревянко прорвался на Мальдивы. Кроты помогли. Какое счастье для страны.

Нет, сначала случился облом. Актер с чемоданом примчался в Домодедово — в предвкушении загара на небольшой (150 тысяч в день) вилле на крохотном острове.

И вдруг — на паспортном контроле пограничник с капающей с клыков слюной — пролаял в лицо честному любимцу публики, дескать, пардон, вы невыездной. Вот документы на множество штрафов, неоплату коммуналки и много разных непроплат. Тысяч на 400.

— Как все это мелочно — закручинился Деревянко — непрофессионально. Гадко. Я — гений сериалов должен вот так — остаться без загара.

Ну как водится — Деревянко покричал, пяткой в грудь себя стучал, жаловался на притеснения. И в то, что он ни сном, ни духом.. Вот даже нисколечки не знал, что за все надо платить.. Ибо артисты — это ж птички божьи, клюют, где могут и гадят, куда попало.

У меня как-то тоже непроплата объявилась перед заграницей — тысяч на 17. Я весь изволновался. Уже представлял, как с чемоданом поеду домой — а мой самолет помашет мне крылышками. Хорошо, один знакомый силовик объяснил, что на невыезд нужно столько заинтересованным органам — налоговой и т.д. — документов собрать, что по доброй воле они не станут это делать. Разве что этот неплательщик достанет по полной программе. То есть не будет оплачивать. являться в суд, уклоняться от судебных исполнителей.

На Деревянко такого было целый воз. С месяц ему, горемычному, разгребать все надо было бы.

А разрешилось все быстро — в течение суток. Друзья оказались аж в самый высоких инстанциях. Позвонили — и решили проблему. Из всенародной любви.

А что ж вы думали, кротов у нас в ФСБ и еще где — нет? да ладно бы строго законспирированных — заграничных. Свои голубчики. Намертво спаянные с господами либераствующими. Эх, за ниточку бы потянуть…

Вот и ниточка — хвостик.

Но вероятно , еще не созрели условия для опричнины. Хотя, надо сказать, эффективная была организация.