Новости о послании президента приходили почти одновременно с подробностями распада Суперлиги. И впечатление оставляли схожее. Деньги за детей выплатят, прекрасные проекты (кроме дорог) останутся на бумаге, но зато последствия… Последствия все огребут по полной. А то, что Послание получилось откровенно проходным, без ярко выраженных хит-синглов, это значит только одно – интересно будет дальше. И хиты тоже будут. От слова «жарко».

А если что-то не сказано вслух, приходится читать между строк. Вот любимый президентом Киплинг – он сейчас был просто Киплинг или Киплинг-«Большая игра»? «Маугли» вроде бы детская история, но тут же рядом лазерные комплексы «Пересвет», ядерные беспилотные подлодки «Посейдон», тупо ядерное оружие и прочие «огненные цветы зла». Совпадения? Не думаем. Собственно, заявление о том, что Россия теперь сама будет определять, где проходят её красные линии, которые лучше не пересекать, напрямую говорит, как Владимир Путин видит мир. Как цель.

Но если западные партнеры одумаются и решать не нагнетать, то «все флаги в гости к нам» + электронная виза для поездок в Россию за 4 дня (рабочих или календарных, президент не уточнил). Льготные программы для туристической инфраструктуры, льготные же кредиты – такими темпами россияне и иностранные туристы очень скоро позабудут о Турции и Египте. До ближайшей зимы. И молитесь, суки, чтобы она не была ядерной.