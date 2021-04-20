{ 20 апреля 2021 }

Египет или Турция

Рубрики: [Telegram]  
Метки:

Ковид статистика

Чартеры в Египет не означают, что на севере Африки точно меньше коронавируса, чем у турок.

По данным World in Data в Турции сейчас рост заболеваемости намного больше, чем в Египте. Но по поводу Египта есть подозрения, что реальность и статистика там значительно расходятся. В Египте очень высокий процент смертей среди заболевших. При этом всего умерших на количество населения меньше, чем в Турции или России. Похоже в Египте тестируют очень мало.

Текущая ситуация в Египте не внушает оптимизма. Третья волна с марта там поднимается. Не настолько резко, как в Турции, но помним о недостаточном тестировании. С вакцинированием в Египте пока плохо, а в Турции наоборот хорошо.

Египет – это не Танзания, где отрицали существование коронавируса, и откуда потом привезли южноафриканский штамм. Но нельзя сказать, что Египет свободен от ковида, и нельзя полностью доверять информации о реальном положении дел.

Методичка


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