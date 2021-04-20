Политика Чехии в отношении России напоминает известную песенку про «Шаг вперед и два назад». Если бы не раздражающая своей инфантильностью истерика российского МИДа, чехи бы уже давно всë сами сделали, откатили и отменили, так что ещë большой вопрос, кто тут чешский шпион.

Вот и глава Минпромторга Чехии выступил за нормализацию отношений с Россией. И в числе «излишне резких ответов» министр назвал исключение Росатома из числа участника тендера по достройке нового блока АЭС «Дукованы».

Пан Гавличек знает о чëм говорит, но что ещë лучше – знает когда это говорить. Ранее чехи выкинули из тендера китайцев («по соображениям безопасности»), но Росатом – «это другое». Ведь чешская атомная энергетика (все две АЭС) «чуть более чем полностью» состоит из советских реакторов ВВЭР. Из-за этого у чехов в своë время случился экоконфликт с Австрией – австрийцы требовали, чтобы Чехия закрыла «второй Чернобыль», на что Прага справедливо рекомендовала лучше закусывать, так как у них ВВЭР, а не РБМК.

Соответственно, и топливо в реакторах российское, и утилизация (что важно и очень-очень дорого) тоже российская. В том числе и на четырех действующих реакторах АЭС «Дукованы».

Сегодня уже мало кто помнит, но еще при Ющенко, на волне імпортозаміщення после Первой Оранжевой, на Украине делались смелые заявления по поводу того, что американский Westinghouse с легкостью заменит российские тепловыделяющие сборки (ТВС) в украинских реакторах. Но, вероятно, дюймы с сантиметрами сошлись не так точно, как хотелось бы «Енергоатому», в итоге процесс перехода на шведско-американско-украинское топливо слегка затянулся. Во всяком случае, контракт с российской компанией ТВЭЛ в прошлом году был продлен ещë на 5 лет.

Разумеется, чехи не боятся ядерного шантажа со стороны России в каких-либо формах. Как показала газовая практика, любой энергетический скандал с вентилями, недопоставками и перекрытиями бьëт прежде всего по продавцу. Российские реакторы работают не только на Украине и в Чехии, так что крайне важно сохранять репутацию надежного (и безопасного) поставщика в любых условиях и при любой риторике и скандалах. Но вместе с тем чехи отлично понимают, что в «ядерных делах» наиболее разумно вести вежливый и взвешенный диалог. А при общении с Россией выбирать выражения с особой тщательностью.