Мысли вслух

Как говаривала мама, молодость которой прошла в военно-морских гарнизонах, в портах и на базах для подлодок, которые по всем морям и океанам строил дедушка: “Настроение бодрое, идём ко дну”. Юмор такой был у тогдашних подводников. Простой и незамысловатый. А поскольку всё, что в нас заложено в детстве, с нами остаётся до старости, он и у автора такой же. Ну, никак не удаётся пожилому уже человеку, молодость которого прошла без фирменных кросовок, которых тогда просто не было, но зато в дедовской тельняшке, в которой щеголял в институте, проникнуться пафосом нынешней жизни.

Смотришь на форсящего дорогой тачкой и навороченными гаджетами дурака, который рядом с тобой в телестудии соловьём заливается, тащась от звука собственного голоса, и автоматически прикидываешь, с какой стороны его ловчее сделать туристическим топориком, поленом, штык-ножом или простой, правильно заточеной сапёрной лопаткой, чтоб не раздражал. И хорошо так на душе становится, спокойно. Опять же, даже самая дорогая тачка под танковыми гусеницами что? Груда металла. А если по ней из РПГ шмальнуть — так гореть хорошо будет… Так это успокаивает! Никакой медитации не надо. Такой вот русский дзэн.

Понимаешь, что закон жанра такой. Смешение стилей. На одну арену выпускают ребят серьёзных, с биографией, у кого военной, у кого разведывательной, у кого академической, и клоунов-политиков. Причём, как правило, клоуны побогаче и постатуснее будут. Особенно те, кто давно на арене. Первыми просекли правила игры, первыми до кормушки добежали и, подкормившись, от неё дистанцироваться успели, пока серьёзные игроки не расчухали, что там изрядно можно ресурсу подъесть и мелочь всякую, шантрапу без крыши и настоящих связей, не притоптали, чтобы под ногами не путались. Фамилий называть не будем, зачем людей обижать.

Сидишь после всего этого, вспоминаешь, как всё в жизни было, прикидываешь, как ещё будет. Пишешь. Благо, тексты требуются с такой же завидной регулярностью, как у Джека Лондона в “Смоке Беллью” газета “Фортуна”. Когда на дворе спокойнее, про былое, которое выскакивает невесть из каких укромных уголков памяти, как чёртик из музыкальной шкатулки. А когда как сейчас, накануне больших перемен, про текучку. Она же мешает — лезет во всё и лезет. Отвлекает от всего суетного. Что есть, то есть. Но как представишь себе, что часики-то тикают, и война всё ближе и ближе, а остановить её нереально…

Нынешнее поколение не очень представляет себе, что такое погром, эвакуация, голод и холод — не диета, на тему похудеть, и не “ах, откройте же балкон, на улице так чудесно”, а настоящие, как было в Ленинграде, в блокаду. Они не знают, что такое репрессии и какова жизнь в тюрьмах и лагерях. Не нынешних, а настоящих, во времена ГУЛАГа. Они с лёгкостью бросаются определениями, за которые ещё полвека назад их выпотрошили бы и выбросили на ближайшую помойку, собирать собственные кишки, пока бродячие собаки их не подобрали. Они не знают, что такое стоять у стенки, ожидая девять грамм горячих между глаз. И слава Б-гу, что не знают.

Они не понимают, что такое эпидемия, когда спасаться некуда, ждать помощи неоткуда и не от кого. Им недосуг. Кто занят приватизацией, кто строит карьеру, кто просто ворует. Такая эпоха. Некоторые по инерции вкалывают, создают, сохраняют своё и чужое, отбиваясь от новых хозяев жизни, которых даже прикончить, как раньше можно было, нельзя. Потому, что законы ими писаны и переписаны под себя по сто раз, как всегда и бывает. И в соответствии с этими законами, им можно всё. А что это более чем временно, пока на их место не придут другие, и всё у них самих не поотбирают, они догадываются, но, как водится, до конца не верят.

Кто поумнее, похитрее и поосторожнее, уже свалили куда подальше, с “честно украденными” деньгами. Хотя теперь их достают и там. Не свои — этих бояться нечего, мы не китайцы, борьбой с коррупцией не озадачены. Точней, формально — да, но это имитация. Нормальная борьба то банд, то околовластных кланов, неотличимых от банд хоть при ближайшем рассмотрении, хоть при более отдалённом. Ну, дети у них в Англии воспитывались. И что? У гангстеров в Америке тоже были дети. И внуки были. И до сих пор есть. Особенно у тех, которые там правят. И вот они-то нашими и занялись всерьёз. А значит, впереди война. Большая, настоящая.

Вот оттого-то автор и печален. Ему-то что? Ну, прожил жизнь, и ладно. Она пока не кончилась — спасибо медикам, так это же не оттого, что так было задумано с самого начала. Так получилось, не нарочно. А сил всё меньше, а война, похоже, на пороге. И жалко и своих, и тех, с кем будем драться, и всех тех, кого замесит под несущийся на них бульдозер, пока они, не видя и не понимая, что происходит, строят своё маленькое счастье… Читатель негодует в комментариях. Он хочет позитива. Света и добра. Воспоминаний. А в голове одна текучка. Гремит, как тревожные тамтамы в “Джуманджи”, закладывает шумом уши напрочь и от неё не скрыться никуда.

Ну, впрочем, есть простая формула, которая родителей всю жизнь и выручала. Что будет, то и будет. Живём, пока живётся. Течение несёт нас всех: бомжей и президентов, шпану и барышень, лохов и мудрецов, восторженных придурков и завзятых скептиков, верующих и суеверных, фанатиков и атеистов, людей порядочных и прохиндеев, карьеристов и тех, кто делом занимается, несмотря ни на что… В итоге всё перемелется, мука будет. Тоже мама говорила. И, главное, пока мы не померли, так занятно за всем, творящимся вокруг наблюдать! Правильно Бальзак “Человеческую комедию” писал. Она и есть. Страна другая и эпоха. А люди-то остались те же!

Все писатели и поэты как один писали про одно и то же, хоть и на разных языках и разным стилем. Гомер, Шекспир, Диккенс, Гюго, Толстой, Голсуорси, Шолохов, Киплинг, Стругацкие и прочие, несть им числа, пытались, как могли, описать обычную человеческую жизнь. Кто-то писал, веря в богов и духов, кто-то в Б-га и дьявола, кто-то придумывал инопланетян или ничем таким не озадачивался, неважно. Читая их, проще понять происходящее. Оно, понятно, не радует, так кто вообще обещал, что будет легко? Вообще-то, никто. Так что, пока мы ещё живы, стоит порадоваться просто этому факту. Ну, так и порадуемся ему!