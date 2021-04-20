Судьба Навального — это идеальная иллюстрация той политической драмы, которую мы имеем.

В нулевые и начале десятых годов этот парень с огромным политическим честолюбием — хотел стать национальным политиком на американский манер, этаким молодым республиканцем, образцовым мистером Смитом в клетчатой рубашке.

Пытался соответствовать той идеологической схеме, которую мы так хорошо знаем в исполнении разной заграницы, от Штатов и Британии до Польши и Израиля:

Патриотизм-национализм-воинственность + конкуренция-демократия-борьба со злоупотреблениями.

Чужим — грозим кулаком, а для своих — свобода.

Но Россия так не умеет. Россия так не живет.

Россия живет иначе: либо безграничная власть чиновника, власть запретительной бумажки, оформленной кем надо, — либо грандиозный развал и потлач, двери настежь, выноси что захочешь, а мгновенно устаревшие бумажки во дворе жгут те же самые люди, которые их вчера подписали.

Невозможно быть национальным политиком в стране, где нет нации, а есть либо госслужащие и бюджетники — либо иноагенты в том или ином смысле, партия заграницы, партия открытых дверей.

Когда в это неразрешимое противоречие упирался человек с принципами, совестью, идеей, когда такой человек понимал, что тут либо “система” и “труженики Кубани в битве за урожай”, либо “философ Бернар-Анри Леви прилетел на встречу с активистами” и “трансгендер выразил озабоченность”, — он отказывался продавать душу дьяв.. то есть, извините, еврокомиссару, и отходил в тень. Маячил где-то вдали, за широкими спинами борцов за урожай.

А Навальный оказался слишком честолюбив, оказался внутренне пуст — и потому готов к карьере любой ценой.

И — превратился в самого главного посла заграницы, специального заключенного, санкции за которого обещает помощник президента США по национальной безопасности.

Простите, но — здоровье какого количества заключенных в русской тюрьме связано с национальной безопасностью Америки? Одного? А почему? Он — их гражданин?

Потому что национальной безопасностью США занимаются истинные гуманисты? Или все-таки есть в этом деле что-то очень полезное для чужих политических интересов? А что?

Ответ очевиден.

Навальный сделал свой отвратительный выбор.

Решил, подобно многим в нашей истории, что можно и нужно стать Гришкой Отрепьевым, лишь бы найти рычаг против Бориса Годунова, — и потому заслуживает аналогичного финала.

Но пока внутри России не образуются другие возможности для конкуренции за власть, — так, чтобы не «ФГУП Дирекция Единого Заказчика им. Салтыкова-Щедрина» vs. «Гуманитарный Фонд Развития Шпионажа и Создания Хаоса», а свои против своих в рамках известных правил, — у нас так и будут возникать эти беглые монахи и безработные адвокаты, способные на все, лишь бы дорваться.

Если все нельзя и всем нельзя, то обязательно найдется кто-нибудь, кто скажет: пусть мне поможет хоть сам сатана, лишь бы мне одному было можно.