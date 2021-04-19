Либеральная интеллигенция двадцать лет бьется головой об стену: Путин не свергается, не растет кокос.

Бегают по улицам от полиции, клеймят друг друга соглашателями, эмигрируют, страдают.

А всего-то и надо, что правильно себя осознать.

Что такое наша либеральная интеллигенция?

Это мультикультурная диаспора посредников.

В замечательной книжке профессора Слезкина «Эра Меркурия» обозревается много таких этнических или религиозных сообществ по всему миру, которые живут среди чужих им народов, внутри чужих государств, но при этом работают с ними в тех нишах, которые редко занимает местное население, занятое управлением, войной и физическим трудом.

Эти сообщества торгуют, дают деньги под процент, распространяют информацию, оформляют сделки, а могут быть и колдунамм, врачами, дипломатами, гробовщиками, трактирщиками и ворами. Кем угодно, но не аристократами, солдатами, рабочими и крестьянами.

Их дело связывать, соединять: людей друг с другом, людей и деньги, живых и мертвых, разные страны etc. Именно для этой роли – нужен этот странный “внутренний чужой”.

Но стать основой того общества, которому они так дружественно-враждебно ассистируют, возглавить его и повести за собой – они не могут.

А если однажды они это делают, и делают успешно, то должны полностью преобразиться. Так, Израиль создали военные и кибуцники, яростные национал-патриоты, а вовсе не те милые люди, что играют на скрипочке, и чье отечество – все человечество (кроме России, конечно).

Миссия либеральной интеллигенции, то есть нашей диаспоры посредников, состоит в доставке сюда и обработке здесь знаний, мод, теорий и практик, полученных с Запада.

Это послы заграницы. Они щедро дарят нам то марксизм, то либерализм, то блм, миту и психотерапию, смотря что носят сейчас в святой земле.

Но никакой посол иных миров, и уж тем более собственный “представитель по связям” – не может заменить царей с президентами и бояр с воеводами. Это не его место в жизни.

И даже если он так глуп и зол, что хочет занять это чужое место – он может разве что спровоцировать хаос, жертвой которого в первую очередь станет он сам.

Так что нужно просто принять себя, пользуясь языком той самой психотерапии, которую нам, в числе прочего, теперь несут из Эдема.

Принять свое место – рядом с губернатором, который никогда не откажется от советов таких ценных людей, сколько бы мы, патриоты, не злились, ведь где они – там заграница, а где заграница – там, знаете ли, много всего соблазнительного.

Чубайс, Кудрин, Греф, Венедиктов, в России много известных деятелей, которые правильно поняли свою роль, и соответствуют ей, и процветают, даже если нам иногда хочется их идиллию слегка испортить.

Процветали бы и другие. Но гордость душит.

Не хочется быть диаспорой, хочется быть владычицей морской.

А это кончится плохо.