Ой, охранять Лёху надо…

Ведь точно кончут партайгеноссы. Уж очень раздухарились. И причем через несколько дней. Креатинин ему нарисовали — от руки. Там он такой, что даже контрольного выстрела не надо будет.

Соболь уже траурную речь заготовила, так и шмякнула, дескать “против убийц Навального даже уголовного дела не возбудили..”

У Певчих как-то странно поблескивают глаза. Типа, “Спрячь за высоким забором мальчонку

Выкраду вместе с забором!” То есть — отравлю. А она женщина опытная — дело знает.

Я даже знаю, как это дело будет происходить. Как у пингвинов. Там вообще трусов не надо. С ними потом замучаешься.. А у пингвинов все просто и изящно — сожрал рыбу и отрыгнул другому в клювик. На вид — вроде как целуются, а на самом деле — насыщают друг друга.

Это в каком -то американском шпионском боевике было. А так как наши революционЭры способны освоить только комиксы и шпионские страсти — то они его тоже видели.

Нет, можно, конечно, дело поручить четырем адвокатом — такие деньжищи ни за что получают.. Но они отрыгивают плохо — жадничают. Это — профессиональное. Да и Леха еще не поменял ориентацию в камере — рановато еще..

Так что следить надо не за женой — ту узник уже вряд ли взасос целовать станет, а именно Певчих.

Правда, у Певчих такой характер, что даже «новичок» ее не берет, сама ядом плюются. Но, может, какой мышьяк покрепче будет..

Хотя нет — о чем я?

Нам Леху беречь надо. А то все пять тысяч его московских сторонников в траур впадут. Из эфира выпадут. Нас лишат радости ахинею слышать.. Ну скушно, же …

Я как Латынину слышу, аж расцветаю.. Какой там Петросян по сравнению с ней..

Так что, друзья мои, полнейший контроль.. Нельзя нам Леху терять. От скуки загнемся.. Да и привык я к нему — он такой непосредственный..