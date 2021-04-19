Тихановскую обидели… Вы звери, господа…

Я против того, чтобы женщин обижали. Они пользу приносят. Правда, в основном себе.

Вот милая дама Тихановская. Тихая, робкая, мужем битая (по ее собственным воспоминаниям) . И вот эта забитая женщина вдруг расправила крылья, полетала над Западом — гардеробчик купила, что-то в лице подправила, про кастрюли забыла — себя президентшей назначила..

Иногда вспоминала, что белорусского тирана надо свергать — грозно миксером махала из убежища — дескать, у-ню-ню.

И всем было хорошо. И надо было этим двум недоумкам инициативу проявить.. Поехали в Москву опальных белорусских генералов вербовать. С конвертами. дешево, однако, ныне генералы стоят. Обмельчали совсем. Скоро на червяка брать будут.

Но не суть.. Что же получается?

Президентшей назначили Тихановскую? Да. То есть все денежные потоки должны на свержение режима, подкупа гвардии и всяческих других дел идти через нее? А что получается?

Такое впечатление, что Госдеп просто на вертолете разбрасывал деньги — дескать, набирайте кто сможет — и подкупайте всех, кто рядом стоит. И свергайте Лукашенко во все лапочки, всем хором. Или соло. То есть никакого демократического централизма.

Тихановская возмутилась — дескать, что за дела такие? вы же мне обещали свержение Лукашенко? А это кто — шавки подзаборные? Почему посмели свергать?

Потом подумала немного ( или подсказали) — а, вона что.. Это — провокация.

То есть сначала Лукашенко долго воспитывал этого Фядуту, даже кинЫ разные позволял и финансировал от себя, а потом билет в Москву купил и отель с рестораном оплатил, — дерзай.

Хоть Тихановской покажи — как надо-то. А то она только за счет заграничных спонсоров катается.

В общем, для Тихановской это был сюрприз. Кто-то вон свергает, а ее опять у плиты фотографируют..

И ведь эти западные шакалы перед ней даже не извинились. Которые возили по странам. Хоть подвески какие бы подарили.. Или кастрюлю цептер. Ни-че-го..

Звери вы, господа..