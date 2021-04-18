Белорусские заговорщики

Из белорусов заговорщики, как из чего-то пуля…

Ну вот опять фарс – даже обидно.

Дело -то серьезное – свергнуть Лукашенко, типа – власть захватить.. А тут такое.. Сидит Александр Иосифович – Фядута которая, шлепая губами-варениками, обсуждает с другим Иосифовичем, то бишь Юрием Зенковичем, американским гражданином, как они будут захватывать “почту, телеграф и т.д.”

И Тихановскую, значит, побоку.. Дескать, сам справимся, зачем нам лишняя домохозяйка.. Делов-то..

У же и погреб выкопали – это сам Лукашенко сказал. Про погреб.. А что ж им – бункер что ли для него мастерить? Затратно это.. тем более Собчак насмотрелись – про скопинского маньяка. Там у него все по уму было. Схему-чертежи вероятно, оставил.. Подержали бы его маленко – даже без сексуальных домогательств – сам бы власть отдал.

В общем, как я понимаю, Лукашенко был в серьезной опасности – два тяжеловеса за него чуть не взялись.

Мне, правда, это напоминает другую сладкую парочку – Новодворскую и Борового. Главное – похожи очень. И внешне, и внутренне, и так же по деловому тоже обсуждали захват власти. Они тоже много чего хотели захватить, чего ж – почтой и телеграфом-то обойтись?

А так – да.. Страшно конспирированные бульбаши-заговорщики. Все по уму. На конспиративной явке все подобрано в тему – белорусский колорит – глиняные тарелки, глечики, половички.. Красивая картинка..

И ведь – в Москве! А где ж еще заговоры плести? Жене сказал, что до москалей обернется, там договорится и приедет на выходные назад – пора Лукашенко свергать. А то подвал простаивает. Дескать, хорошо, за зиму бульбу подъели – почти пустой.

Наивные эти революционеры – онижедети , прямо.. жена уже заголосила, дескать, вы все не так поняли. Он, как Поклонская, несет не зная чего.. Просто на публику работал.

А его вот так – из отеля выкрали. А он за полные сутки заплатил – не имели права.

И я ведь тоже ее недоумение понимаю, вон сколько на “Эхе”, да на “Дожде” власть свергают, мало того, недомерки школьные кричат, что они ее уже свергли – и они здесь власть. И им ничего. Как с гуся вода.

А стоит добрым белорусским адвокатам приехать – и хоба.. За шкирку взяли..

Хотя во всем, конечно, Лукашенко виноват. Видно, очень оскорбился за погреб-то… Нет, чтобы бункер или на крайняк, крепость какую подобрали, хоть в Литве – а то…

Вот и получили… За шлепанье губами-варениками.