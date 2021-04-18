Красные линии для России

Призыв президента Франции Макрона «определить для России красные линии» слегка ставит в тупик. Нет, понятно, что Макрон человек эмоциональный, ради красного словца на многое готов и вообще, как Меркель уйдёт с поста, будет, с учётом того, что Англии в Евросоюзе больше нет, претендовать на роль номера первого в Европе, но сколько же можно глупости ляпать?

Тем более, справиться он не может ни с собственными террористами, ни с «жёлтыми жилетами», ни с нелегальными мигрантами, ни с экономикой, ни с Асадом (пытался), ни с Эрдоганом, ни с Лукашенко (хотя Тихановской обещал), ни с Нормандским форматом (на обязательства по которому Киев, полагая себя жутко хитрым, плевать хотел)… И кто он после всего этого?

То есть, понятно даже и ежу, что нынешний президент Франции — пустопорожний балабол с претензиями на бонапартизм. Не так, чтоб это раздражало, нет. Типичная для Франции фигура. Не вышел бы случайно в президенты, мог бы заведовать «Шарли Эбдо», с которым, кстати, тоже справиться не может и даже не пытается. Это же не Россия! Могут ответить. Зачем ему такое приключение на собственную голову?

Последние разы, когда нам Франция «ставила красные линии», ничем хорошим для неё не кончились. Париж, в конце-концов, мы тоже брали, хоть это было и давно. Притом, что Наполеон Бонапарт был много круче, чем Макрон. Крым, откуда Наполеон III старался, как мог, Россию выбить, так ею и остался по сей день. Хотя народу там французы положили… С “Антантой” и французскими ССовцами на Восточном фронте было то же самое.

Зачем Макрону налетать на те же грабли, не скажет ни один разумный человек. Но, может, хочется ему в историю войти. Тем более, он в этом не одинок. Вон, министр обороны ФРГ, утверждает, что Россия — главная угроза для Европы. И не она одна. Ну, подтвердим. В отличие от наших «котов Леопольдов», которые их дружным хором заверяют, что Россия никакой угрозы ни для кого не представляет.

Представляет, и ещё какую! Так что единственное, что эту, более чем серьёзную угрозу, обнуляет, не нарываться, не выёживаться, не строить вокруг нас никаких дурацких «красных линий» и не пытаться нам чем-то угрожать или диктовать правила поведения. Дешевле обойдётся. Хотя о чём и с кем мы говорим… Европу снова тянет на приключения. Добро пожаловать! Их для вас у нас есть в таком избытке…

Да, кстати! Там посол украинский в Берлине, тот самый, что уже требовал вернуть им атомную бомбу, заявил, что членство Украины в НАТО — есть прямая и непосредственная ответственность ФРГ. Чем ярко и предметно пояснил то будущее, которое ждёт и Германию, и Францию, и всю Европу в их битве с нынешней Россией за будущее, где Москву обложат красными флажками, словно волка. Макрон им всем в помощь…