Уже никто никуда не летит

«Как гром среди ясного неба» или (как говорят авторы программы «Москва.Кремль.Путин») «сенсационно» прозвучала новость о том, что к 2025 году Россия готовится создать собственную космостанцию и, соответственно, выйти из МКС. Далее из паркинсонообразной нарезки мастеров монтажа «Россия 1» начали сыпаться ядерные двигатели и «уникальные технологии» – стало понятно, что ничего достоверного зрители больше не услышат.

Обратимся к тому, что известно сейчас. Во-первых, что значит «выйти»? Как таковая, возможность расстыковки российского и американо-японо-европейского сегментов существуют, даже сейчас многие системы работают изолированно друг от друга. Но если МКС без российского сегмента потеряет ряд служебных блоков, то российский сегмент без МКС лишится главного – энергии от солнечных батарей, установленных на гигантских фермах, сооруженных вокруг американских модулей. «Продать» российский сегмент американцам в текущих условиях едва ли получится – Россия или заломит цену, или сама откажется «отдать УНИКАЛЬНЫЕ технологии», так что США без особой рефлексии, просто затопят станцию в океане, разом избавившись от ставшей ненужной «платформы сотрудничества» и бездонной ямы в космическом бюджете.

Во-вторых, в такой ситуации становится особенно загадочной судьба модуля «Наука». Напомним, что самый большой модуль российского сегмента МКС должен был отправиться в космос через два дня, 20 апреля. Правда, еще зимой запуск перенесли на июль, но в истории «Науки» эту задержку можно назвать незначительной, ведь первоначально блок должен был быть пристыкован к МКС в далеком 2007 году, а собирать корпус начали ещë раньше – в 1995. С тех пор менялись руководители, трубопроводы, потом ещë 3 года пытались избавиться от стружки в баках, но сейчас вроде бы блок уже год на Байконуре и проходит испытания.

И что же теперь делать после задорного выступления Юрия Борисова? Намеченный срок эксплуатации блока – 10 лет, выходит так, что 26-летняя лаборатория не отработает и половины назначенного срока? Или, как говорят в Одессе, «Ша, уже никто никуда не летит»?

Мы всë понимаем – всë-таки такая дата, 60 лет со дня первого запуска, доклад Верховному, можно было и перенервничать. Но не до такой же степени.