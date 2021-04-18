В Чехии объявили о причастности России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 (!) году, объявив в розыск Петрова и Боширова. Которые вообще, судя по всему, оказались редкостными многостаночниками. Скрипалей отравили, склад в Чехии взорвали и, судя по всему, Крым тоже они к России присоединили. Ночью, с лобзиками подкрались к Перекопу и как начали перешеек пилить…

А, кстати! Там же ещё выборы американские были. Это же они и есть — знаменитые русские хакеры. Русские хакеры вообще всегда парами передвигаются. Так про них всегда и говорят: «Мы с Тамарой ходим парой». Не в одиночку, не втроём, не строем — походной колонной, а ПАРОЙ. Как Бивис и Батхэд, Багира и Балу, Байден и Харрис, мартышка и очки, Навальный и “новичок”. Так уж у них, в русском ГРУ, заведено.

С учётом известной всем в Европе и в США ответственности ГРУ за сожжение Яна Гуса, слепоту Яна Жижки и зверства «таборитов», картина получается более или менее ясная. После чего объявлено, причём совпадение это совершенно случайно, что Россия никак не может быть допущена к тендеру на строительство АЭС, которую как раз в Чехии собрались строить. Действительно, какой тендер, после такого?!

Интересно, стоит нам выкатить чехам иск за мятеж военнопленных чехословаков после революции 1917 года, разграбление золотого запаса Российской империи, изрядная часть которого неведомо куда пропала вместе с ними, и всю ту военную технику, которую они для Гитлера собирали, под войну на Восточном фронте? Или ограничиться тем, что послать им двухтомник Гашека, про бравого солдата Швейка? Пускай перечитают.

Кстати! Псевдоним Петрова и Боширова, этого вечного тандема, таинственных русских сиамских близнецов о двух головах, случайно не Лев бен-Бецалель Пражский? Тогда они ещё за глиняного Голема чехам не ответили! Запустили, понимаешь, по улицам столицы андроида средневекового с искусственным интеллектом, а теперь строят из себя не пойми что… Доктора чехам, что ли позвать?