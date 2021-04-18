Шансы на продажу слона

Американцы выслали очередную группу российских дипломатов. Наши ответили, причём впервые более или менее адекватно. Даже посла попросили съездить домой, проконсультироваться. Посол, конечно, лично не виноват. Что он может сделать с таким американским начальством? Он же не более, чем посол. Да и мера воздействия мягче, чем в 1952 году, когда их посла просто объявили персоной «нон грата». А между тем, новая Большая Игра только начинается. И тут, похоже, без обострения не обойтись. Американцы будут и дальше давить со своей стороны – уже обещали. Мы, не исключено, повышать ставки со своей.

«Не исключено», поскольку, в отличие от Соединённых Штатов и, кстати, от Советского Союза, начальство наше себя сдерживало и сдерживает. Да и понятно, почему. Добрая половина его борется с другой половиной за власть и активы, не гнушаясь при случае открыто выступать в качестве пятой колонны Запада. По нашему финансово-экономическому блоку это так заметно… Да и вторая половина тоже не ангелы. При случае и эти продадут. Купил бы только кто. Опять же, криминала столько наверху… Так что, пока одни из наших ОПГ выясняют отношения с другими и с ОПГ соседних стран, нас потихоньку делают, не то, чтоб «как хотят», но весьма изрядно.

Кадры в обойме у начальства слабых. Прехреновейшие, откровенно говоря, кадры. И делают эти неправильные пчёлы почти по всем направлениям настолько неправильный мёд… Спасибо, что у всех наших противников они не лучше. Опять же, медленно и вязко любые наши прожекты в жизнь воплощаются, да и не может быть иначе. Воруют все, расстрелов нет, а приближённые к начальству, даже из самых виноватых, вообще вне всякого закона. Хотя их только и сажать, а то и к стенке ставить, но, увы… Опять же, бизнес – наше всё. Точней, торгашество. Ему-то всё в стране пока что и подчинено. На этом нас ловят и ловить будут.

Системы «маршалов», которые по всему свету должны отлавливать и привозить на суд, или пристреливать на месте, даже наиболее откровенных наших врагов, у нас нет. Преступниками, подлежащими аресту и суду, тех же участников украинских добрбатов, мы не объявили и охоту на них никто не ведёт. Как, впрочим, и на чиновников и политиков, американских, европейских или постсоветских, которые отметились на почве русофобии и дерусификации. Ну, и чего мы ждём? Враги за себя совершенно спокойны, свои в недоумении, Захарова и Песков вещают… Так надоело отбиваться, но в наступление никто не переходит. Может, попросту некому?

Так нам слона этого не продать. Да и страну не сохранить, на что в Госдепартаменте и в Белом Доме и рассчитывают. Так что ведут себя они, по их представлениям, совершенно разумно. Они нам вред причинить могут, уже не на дальней или ближней дистанции, а просто-таки на нашем собственном заднем дворе, а то и в самом доме. Мы – нет. Мы даже очистить от их людей своё собственное информационное и политическое пространство не можем, не говоря уже о постсоветском. Поскольку с ним возиться надо и на это деньги тратить. Зачем?! Раз денег тем, кто у нас командует, оно не принесёт, так и на кой оно сдалось им, в самом деле…

И продолжают, продолжают которое десятилетие подряд наши начальники вовсю гробить, делить между собой, доить, модернизировать, оптимизировать и реформировать образование, науку, космос, медицину, да и всё прочее, что пока есть нормального в стране. Вред от чего куда заметней и куда необратимее, чем от каких угодно санкций. Уже передают всё, под себя замятое, по наследству. На все позиции, сверху донизу, расставляют лично преданных людей. А мелкие то поганцы, ворьё и жулики, один другого хуже, или просто бестолочи, то неважно. Ну – такой подход по кадровой части. Эпоха, что ли, выпала такая. И, главное, другой не будет. Придётся в этой доживать…