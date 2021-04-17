Они нам интернет отключат?

Позвонив Путину, неизбранный (фальсификация его избрания есть абсолютно доказанный факт) лидер США, как подросток, отказался извинятся. Мол, знай наших! Свобода слова!

Далее он «одарил» Россию предложением провести встречу с Путиным в третьей стране. Он всё ещё пыжится сделать вид, что держит в своих руках международную повестку дня. А сам — и собственного тела на ногах удержать уже не может…

Байден подтвердил, что США не могут обойтись без диалога с Россией, как и с Китаем. США поторопились сжигать мосты — или делать вид, что сжигают, потому что воевать им… страшно.

Им хочется «вести диалог с позиции силы», как любят выражаться в Вашингтоне, но и это уже недостижимо. Их последний и единственный козырь, который всё ещё у них в шулерском рукаве — ядерный апокалипсис.

Иные методы воздействия (например, отключение РФ от SWIFT) — только укрепят Россию, и в США это понимают лучше, чем в самой РФ с её неизжито-колониальным мышлением. Это же всё равно, что пообещать кролику бросить его в терновый куст!

Нас оставят без доллара, без глобальных финансовых потоков и международных денежных переводов? А как они свою агентуру в РФ кормить будут? Неужели враг сделает за нас то, что мы сами должны были давно сделать, но воли и решимости не хватало? Враг поспособствует импортозамещению — которое нужно нам, как воздух?

Сейчас уже очевидно, что худшее для России — это дружба с Западом без санкций. Любое нарушение этой дружбы, любое похолодание в отношениях — подмораживает наших паразитов и даёт дышать нашим производителям.

Они нам международный интернет отключат? Так ведь он нужен в первую очередь им самим, для пропаганды! Они отключат твиттеры собственной “твиттерной революции”? Флаг им в руки, а мы спасибо скажем!

Лев Николаевич МЫШКИН.