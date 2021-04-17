О войнах идеологических и информационных

Письмо толпы мировых знаменитостей в поддержку сидельца Навального, на тему «допуска к нему врачей» — отличный ход его кураторов. И это не ФБК и лично Соболь или Ярмыш, а профессионалы из тех ведомств, которые Россией не один год занимаются. Вот так страна и её начальство мало помалу, шаг за шагом и превращаются чёрт знает во что в глазах всего мира, после чего давить на них и ослаблять их, в том числе изнутри, проще простого. При этом Россия ответной деятельности не ведёт. По крайней мере, адекватной, соответствующего уровня и достаточно эффективной. Ещё бы! Когда нас пластают — это делается исключительно для нашей пользы, в гуманных целях. Когда мы отвечаем — это попытка влиять на цивилизованный мир, вмешиваться в его политику, скажем, в президентские выборы в США, и за это нас надо наказывать.

Отдельная тема — скорость, объём, уровень и качество отечественной контрпропаганды. Для русскоязычной аудитории — на троечку сойдёт. Хотя и здесь отечественные теле-, радио— и интернетмагнаты, тем более владельцы печатных СМИ, либо сильно пережимают, либо столь же сильно недожимают с тоном и стилем. А многое так заезжено, что производит обратный эффект. Невозможно смотреть и слушать годами повторяющиеся шоу на одни и те же темы с одними и теми же участниками. Ну, раз. Ну, два. Но десятки раз смотреть на Бома, Сытина, Станкевича, Некрасова и прочую компанию такого рода?! А это мы ещё про украинских политологов не упомянули. Один только Ковтун чего стоил! Так что, уже хочется только одного: чтоб помер на месте то ли кто-то из них, то ли из ведущих, то ли из того начальства, которое их в чисто поле зачем-то выпускает.

С персонажами пророссийскими картина не то, чтоб та же, но похожая. Очень и очень мало среди них тех, кто не вызывает скуки, даже если они отыгрывают лицом и голосом. А скорее, наоборот. Чем больше отыгрывают, тем хуже смотрятся. Надоедают, в конце концов. Не серьёзный разговор серьёзных людей на серьёзные темы с конкретным результатом, а бесконечное шоу, в стиле “Санта-Барбары” или “Дома-2″. В зависимости от канала и, опять-таки, личности ведущих (или её отсутствия). И это, напомним, про русскоязычное информпространство. Про ино-, в первую очередь англоязычное, и не говорим. То есть начальству, несомненно, всё то, что его кадры там делают, нравится, иначе бы оно их погнало в шею. И они делают очень много, чтобы верхам продемонстрировать свою эффективность. Такова ли она на деле — большой вопрос. Даже очень большой.

Возвращаясь напоследок к началу нашего разговора: сколько людей с мировыми именами выступали против демонизации России? Издевательства над русским языком, культурой и историей на постсоветском пространстве? Против подлых допинговых скандалов, ахинеи про отравление Скрипалей и Навального, идиотизма с санкциями? Нисколько? А против нацификации Украины и Прибалтики? Тоже нисколько? Против сноса памятников советским войнам? Против приравнивания СССР к Третьему рейху, Сталина к Гитлеру, а советской символики к нацистской? Не могут наши контрпропагандисты этого добиться? А чего могут? И почему при Сталине таких вопросов не возникало? Притом, что мы тогда были куда слабее, а наши противники куда сильнее, чем сегодня? С одним Навальным начальство разобраться не может, не говоря уже о тех, кто его крышует…

Так войны не выигрывают. Ни идеологические, ни информационные. За всё то время, сколько длится бесконечная возня вокруг Донбасса, уже два раза Великую Отечественную войну выиграли бы. Быстро такие вещи делаются. А мы всё тянем, не пойми, не разбери, чего. И вред от этого такой… Устают люди верить и надеяться. Безнадёжность их охватывает и усталость. Не понимают они, чего ждёт начальство. Да и ждёт ли чего? Может, оно вообще другими делами занимается, а насчёт того, что говорит — говорит для очистки совести, не всерьёз? А на самом деле, недосуг ему. Дел у него других много, для него куда более важных. И тут даже не особо интересно, каких именно. Других. Не до того ему, чего от него население ждёт. Да и кто они такие, все эти люди там, внизу? Что от них зависит? Говорит оно, понятно, иначе. Но и то, лично президент. Что до всех прочих: «Денег нет, но вы держитесь». На веки вечные запомнилось.