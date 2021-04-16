Одним из главным пунктов (даже «пунктиков») импортозамещения всегда были самолëты. И если по военным бортам у России какой-никакой паритет, то по пассажирским авиасудам пока что отдувается один только Суперджет, «чуть более чем полностью» собранный с использованием иностранных комплектующих.

Лучик надежды забрезжил с появлением МС-21, но так «вовремя» введенные технологические санкции, обрубившие поставки американских композитов делают будущее отечественного среднемагистрального самолëта весьма призрачным – все существующие экземпляры созданы с использованием старых запасов, к тому же и сертификация самолета (в 2017 году) планировалась с американским же (и чем мы думали?) двигателем Pratt&Whitney. Сейчас на дворе 2021, российский двигатель ПД-14 только-только запускается в производство, про остальные системы «Ростех» пока что скромно умалчивает – и правильно делает, не надо американцам подсказывать.

На этом фоне перспектива возрождения детища советско-российского авиапрома Ил 96-400 выглядела даже более оптимистичной. Большинство деталей российского происхождения, двигатель – модифицированный ПС-90А1, в основе фюзеляжа – всë тот же Ил-86 (и здесь нечего стесняться – Boeing и Airbus выжимают все соки из B737 и A320, а мы чем хуже).

Перспектива была, но получилось как всегда – в аппарате вице-премьера Борисова сообщили, что серийного широкофюзеляжного дальнемагистральника можно не ждать. Во-первых, «заказов от авиакомпаний нет», во-вторых, «просто не хочется возиться».

Очень «правильная» чиновничья позиция. Деньги, выделяемые на возрождение с 2016 года, освоены (тогда АК имени Ильюшина «рулил» лично Алексей Дмитриевич Рогозин, так что деньги были), а сейчас, когда в отрасли повсеместный погром и девелопмент, уже как-то не до самолëтов.

Простите, Сергей Владимирович, мы всë пролетали.