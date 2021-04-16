На пляж с оружием

Поговорили с роднёй, давным давно живущей в Калифорнии. То есть, когда-то они в Киеве жили, но вот уже три десятка лет как переехали в Сиэтл, а потом в Лос-Анжелес. Особо разговор не порадовал. У них там чёрт-те что и сбоку бантик. Вечерами больше не гуляют – можно на банды напороться, с которыми бороться некому. Полиция бессильна и не нарывается, власти симпатизируют BLM. На пляж ездят с оружием, благо у младшего поколения дома арсенал. Плюс две собаки, что тоже помогает чувствовать себя спокойней: сторожат. Чисто ЮАР после прихода к власти АНК.

Хотели переехать во Флориду, куда из Калифорнии народ со страшной силой ломанул. Съездили, оценили. Климат ужасный: в жаркий сезон не продохнуть, дико влажно. Да и народу нового уже перебор: все ниши в бизнесе закрыты. Опять же, ураганы. В Калифорнии хоть землетрясения и лесные пожары, но жара сухая, легче переносится. Да и привыкли. Так что пока думают. При этом с оставшейся на Украине роднёй говорить не разругавшись невозможно, мозги у них с 2014 года промыты намертво. Такая пропаганда… Хотя, вроде бы, с американцами что им делить?! Но они ко всем с претензиями.

С коронавирусом в Америке пока совсем улёт, как, впрочем, и с экономикой, и с мигрантами, которым вот-вот будут открыты все двери в страну. Свои вакцины дороги и вакцинироваться страшно: чем кончится, никто не знает, особенно для пожилых. Российские вакцины не берут из принципа. О том, чтобы в сотрудничестве с нашими врачами поработать над исправлением своих, что наши предлагали, речь тоже не идёт. Администрацию Байдена кроют последними словами, причём понятно, что всё это не более, чем начало. Чем это кончится, никто не может даже и предположить. Ждут чего угодно.

В итоге, если раньше Штаты были маяком, примером и едва ли не путеводной звездой, и переехать в них стремились люди со всего мира (что помним и мы по себе), сейчас маяк погас, звезда поблекла и как пример Америка совсем не пляшет. Ну, разве что для её фанатов, которых в этом мире много, особенно в кругах людей, которые там не жили подолгу. Ну, можно предложить, как совсем хреново станет, попробовать родне пожить в России. По климату получше будет, сервис тоже, с вакциной легче, а ВLM и аллигаторы у нас не водятся, да и гей-парады не проходят. Хороший, между прочим, вариант!