Первый замминистра внутренних дел Александр Горовой решил, что атмосфера последних дней недостаточно накалена и подбросил ещë пару угольков. Странам СНГ строго указано забрать своих незаконнонаходящихся граждан до середины июня, а иначе Москва примет меры и даже может закрыть границы.

Формулировка вышла одновременно угрожающая и абстрактная. Очевидно, что речь идëт не о всех незаконных мигрантах, а об отловленных постояльцах разнообразных ЦВСИГ (которые по названию “центры”, но по факту – тюрьмы). Напомним, что именно ЦВСИГ в Сахарово стал нынешней зимой одним из изоляторов для лиц, задержанных после незаконных митингов. Неужели МВД «что-то такое знает» про июнь и решило готовиться заблаговременно.

Скорее всего, политика здесь ни при чëм, и виной всему стали не возможные протесты или турецкообразные закрытия границ, а грядущие матчи Чемпионата Европы по футболу, проведение которого намечено с 11 июня по 11 июля. Был футбол без границ, станет футбол с границами. Главно, чтоб порядок был.