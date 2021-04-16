Интересная идея

Интересно, конечно, мы всё-таки кто? В смысле: страна, в которой мы живём. Региональное недоразумение с разрушенной экономикой, согласно Обаме, на которое сам Б-г велел санкции за санкциями накладывать, или великая держава, на которой вместе с Соединёнными Штатами лежит ответственность за мировую стабильность, как Байден говорит? Путается в показаниях нынешний американский президент. Сильно путается. Или это спичрайтеры его так чудят?

Впрочем, “эскалацию” с “вакцинацией” они его путать точно не заставляли. Да и то, что Путин – не “Клутин”, им тоже наверняка известно. Интересная, кстати, конструкция. Смесь Путина с Клинтоном. Так что последняя, как бы примирительная речь Байдена, продемонстрировала, что со здоровьем у него действительно не всё ладно. Точнее, всё очень и очень грустно. Хотя после всего того, что он в отношении России наговорил, жалеть его нам точно не с руки. Да и правит же кто-то Америкой и им самим? Может, Камала Харрис. А может и не только она.

Отечественные политологи либерального толка, хватаясь за сердце дружным хором стенают, аги гагары в “Песне о буревестнике”, надеясь, что хуже не будет. Отечественные политологи консервативного толка понимают, что хуже ещё будет, и намного. Парламентская оппозиция перестраивает ряды, готовясь оттяпать ещё немного ништяков у “Единой России”. Внепарламентская оппозиция кружит свои шаманские танцы вокруг сидельца Навального, чтобы его не совсем забыли.

Украина требует принять её в НАТО и в Евросоюз, вернуть ей атомную бомбу и Крым, дать проутюжить Донбасс и немедленно отвести российские войска от российско-украинской границы – судя по всему, за Урал. При этом президент её играет роль спасителя отечества, передвигаясь перебежками по траншеям, стильно одетый в форму стиля милитари, каску и бронежилет в форме лифчика. Наверное ему кажется, что он кого-то этим вдохновляет. И так в Наполеона заигрался…

Белый дом, в свою очередь, то угрожает и делает России очередную гадость, в ассортименте, то льстит, не забывая сказать, как он нас уважает. Что очень заметно по всему тому валу ахинеи в американской прессе, на основании которой они то пытаются подорвать российскую экономику, то высылают наших дипломатов, то наезжают на очередную группу лиц и компаний. Доверия к их комплиментам при этом никакого и желания идти на очередной цикл сказки про белого бычка, насчёт “российско-американского диалога”, точно нет.

В общем, похоже по всему, война впереди. А уж чем она закончится, Б-г весть. Аляску мы у них точно отбирать не будем (интересная, кстати, идея – ещё одну базу “Трилистник” там можно было бы поставить). Калифорнию тем более. Жарко там и гомосеков слишком много. Зачем они нам? А вот насчёт того, что нынешняя эпоха государственности Украины себя исчерпала – интересная идея. Богатая. Есть над чем работать. И кто ей, той Украине, в этом виноват?