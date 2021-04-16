{ 16 апреля 2021 }

Ближайшее время

Рубрики: [Telegram]  
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Голикова и Мурашко заявили об управляемости эпидемиологической ситуацией в России несмотря на малое число вакцинированных. По словам Голиковой, вакцинировано существенно больше 8 миллионов человек (больше 5,5% населения).

“Объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо. Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты”, – сказала Голикова. “Ближайшее время” может быть и июнь, и декабрь – это понятие относительное.

Число в 10% привитых в регионах-лидерах по доле вакцинированных противоречат словам Голиковой и Мурашко. Но, с другой стороны, чиновники могут просто намекать – прививки в России сейчас не играют решающего значения. Половина населения имеет иммунитет не только в Москве, не только в Дагестане, но и в общем по стране.

10% привитых плюс к 50% переболевших – это 60%, почти тот самый коллективный иммунитет. Если не будет высокой третьей волны, то Москва по иммунитету может объявить себя Израилем.

Методичка


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